La defensa del Blessd reacciona a la imputación de cargos por secuestro extorsivo: “No estuvo presente en la reunión”

Para el próximo martes 9 de junio está programada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del cantante de reguetón y música urbana Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd.

Blessd se defendió tras ser denunciado ante la Fiscalía por secuestro y amenazas de tortura: “Sin hacerle mal a nadie”

Mientras llega esta trascendental diligencia judicial, la defensa del premiado músico emitió un pronunciamiento en el que puso de presente los constantes cambios de posición de la Fiscalía General.

Primero que todo, el bufete de abogados Arango-Trespalacios señaló que el artista urbano nunca estuvo al tanto del supuesto secuestro extorsivo a un representante musical antioqueño.

El artista urbano rompió el silencio tras protagonizar una polémica con Pirlo. Foto: Getty Images

“No estuvo presente ni participó en la reunión de junio de 2022, hecho acreditado en la actuación”, señalaron los representantes.

En este punto, señaló que el origen de este caso es un reclamo por el uso indebido de la imagen del artista por parte de Andrés Felipe Sánchez, quien estaba ganando fama por imitar a diversos artistas, llegando incluso a ganar un premio en un reconocido reality.

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El secuestro y los actos de tortura denunciados no cuentan con un respectivo sustento jurídico.

“El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades en 2022 y la Fiscalía había manifestado su intención de archivarlo”, aseveraron los juristas.

En medio de este proceso, las dos partes —señalaron— buscaron mecanismos de justicia restaurativa para cerrar el caso por la vía económica.

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Sin embargo, con el pasar del tiempo, no se llegó a ningún tipo de acuerdo.

“Las partes acordaron acudir a mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto subsistente entre intervinientes ajenos al artista”, señalaron.

Tres años después de la denuncia inicial, la Fiscalía General le dio un vuelco al caso y decidió citar a declarar al artista urbano, a su representante y, sin ser peyorativos, a su imitador.

La Fiscalía General le imputará el delito de secuestro extorsivo agravado al músico Blessd. Foto: Colprensa

“La Fiscalía decidió convocar diligencia de imputación y modificar la calificación jurídica inicial. La defensa ejercerá las actuaciones correspondientes dentro del proceso”, enfatizaron los abogados.

Finalmente, anunciaron que, en las respectivas diligencias judiciales, presentarán sus elementos materiales de prueba para sustentar la inocencia del músico.

La Fiscalía General le imputará el delito de secuestro extorsivo agravado a Santiago Jaramillo Moran, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

Por la gravedad del cargo, se pedirá una medida restrictiva de la libertad.