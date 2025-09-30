Un día para festejar nunca sobra en esta metrópoli, sobre todo si lo que se celebra es la música en sus múltiples expresiones.

Esta celebración, impulsada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con Idartes y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, reconfirma la declaratoria de Bogotá como Ciudad Creativa de la Música que hizo la Unesco. Y para tales efectos, ofrece una programación amplia en varios puntos de la ciudad, que les compartimos.

Escenario Móvil María Mercedes Carranza – Parque de los Hippies

Calle 60, Ak 7, Bogotá

MalJazzViajante

Diatomea

Caset

Postales de Distritos Creativos y del talento en la ciudad. | Foto: Juan Pablo Daza @juanpdazaphoto

Escenario Móvil Armando de La Torre – Boulevard del Centro Internacional

Estación de TransMilenio Museo Nacional: Carrera 7, entre calles 28 y 29

Ensamble Alborada

Kerembé 72

Luci le

Candelaria – Santa Fe – Hora: 5:00 p.m.

Café Cinema – Calle 19 #3a-37 Café cultural que combina proyecciones, arte y música.Presentaciones artísticas en vivo con apuestas locales y alternativas que fortalecen la vida cultural de Santa Fe.

Así vibró el FESTIVAL DE LA LECHONA. | Foto: Javier Ballesteros Quiroz

Establo de Pegazo – Cra. 4 #19-56 Espacio cultural con enfoque alternativo.Escenario de muestras musicales y artísticas diversas, como punto de encuentro para públicos jóvenes y comunitarios que buscan propuestas fuera de lo convencional.

Alcaldía de la Candelaria – Plaza de Talentos – Cra. 5 #12C-40 Espacio al aire libre, abierto a la comunidad. Allí se presentarán artistas locales para visibilizar nuevos talentos y acercar la música a los habitantes y visitantes de la localidad. Además habrá un conversatorio sobre la música y sus oficios desde diversas miradas, y un taller de industria musical.

Candelario – Cra 5 #12B-14 Espacio de gastronomía y encuentro cultural en el corazón de La Candelaria.Contará con un DJ set a cargo de By La Tienda de Esperanza Candelaria, con ritmos bailables y variados para animar el recorrido.

Fátima Hostel – Cra. 3 #11-32 Hostal con identidad juvenil e internacional.Será sede de un jam session abierta, donde músicos locales y visitantes podrán improvisar en un ambiente participativo y relajado.

Botánico Hostel – Cra. 2 #9-87 Hostal con estilo fresco y viajero.Presentará un DJ set con música diversa para residentes y turistas, fomentando el intercambio cultural.

Espacios no convencionales hacen parte del evento. | Foto: Juan Pablo Daza @juanpdazaphoto

Teusaquillo – Hora: 8:00 p.m.

Casa Quemada – Cra 20 #34-51 Casa cultural que combina arte, música y comunidad. Su programación incluye bandas independientes, propuestas emergentes y actividades culturales diversas.Artista: La Ola Rosa (Beca Jóvenes Emergentes – Idartes)

Espacio La Barca – Dg. 42a #20-45 Casa cultural enfocada en teatro experimental. Su programación incluye puestas en escena de artistas independientes y presentaciones musicales.

Vittoria Café Bar – Cra. 22 #42a-13 Bar especializado en vinos con ambiente elegante y acogedor. Su programación incluye géneros como jazz, soul y música acústica en vivo.

Van Der Cervecería – Cra 16 #35-08 Cervecería artesanal con presentaciones en vivo. Espacio joven con programación de bandas y artistas de géneros variados.

Casa Manigua – Cl. 45 #19-44 Casa cultural enfocada en propuestas experimentales y de fusión. Escenario para grupos alternativos y sonidos contemporáneos.

Bogotá Coffee Rousters – Cl. 43 #19-30 Café de especialidad con ambiente juvenil.Escenario para propuestas emergentes en formatos pequeños.

Cervecería Soul 45 – Cl. 45 #v19-30 Bar con ambiente clásico. Programación de jazz, bossa nova y world music.

Diosa Cervecería – Teusaquillo – Cra 19 #36-55 Punto de encuentro donde la cerveza artesanal y la música independiente dialogan en un ambiente vibrante, ideal para descubrir nuevas propuestas sonoras.Artista: Tina Mandarina (Beca Jóvenes Emergentes – Idartes)

El Séptimo Parche – Av. Cra 24 #41-16 Restaurante especializado en pizza, donde se presentará una muestra musical con DJ set para disfrutar mientras se comparte la gastronomía local.

Casa Palermo – Calle 43 #19-50 Restaurante especializado en gastronomía colombiana, que se suma al circuito cultural ofreciendo una experiencia donde la cocina tradicional se complementa con programación musical en vivo.

Casa Obrador – Cra. 24 #v39-22 Lugar de gastronomía y creación colectiva. Conciertos en formato mixto con énfasis en música local.

Taninos Park Wines – Cl. 39 #21-19 Espacio especializado en vinos, con una amplia selección de etiquetas nacionales e internacionales. Su ambiente elegante y acogedor lo convierte en un lugar ideal para disfrutar de degustaciones y experiencias gastronómicas, acompañado de música en vivo que complementa la propuesta cultural.

Mistral Park Way – Cra. 22 #40-89 Espacio gastronómico que se une al circuito con programación musical en vivo y DJ sets, ofreciendo una experiencia que combina sabores locales con la circulación de propuestas sonoras.

Casa Fuego – Cra 17 #36-32 Programación de ritmos tradicionales, fusiones y conciertos de carácter comunitario.

No se pierda del Día de la Música 2025. | Foto: Gaitán / Cortesía

Usaquén – Hora: 8:00 p.m.

Morrison – Calle 119 #05-14 Una experiencia inmersiva en uno de los escenarios nocturnos más emblemáticos de Usaquén.Artista: Homónimo (Beca Jóvenes Emergentes – Idartes)

Mr. Bum – Cra. 6 #116-56 Una noche de sonoridades profundas y tradicionales.Artista: Manuu Musiquera (Beca Jóvenes Emergentes – Idartes)

Centro Internacional – 8:00 p.m.

La Pielroja – Tv. 6 #27-57 Fiesta con artistas y DJs para disfrutar de la música en vivo y fortalecer la oferta cultural del territorio.

Sandwich Taller – Cra 4A #27-57 Celebración gastronómica y cultural con artistas sorpresa y músicos en vivo, fortaleciendo la conexión entre comunidad, arte y música. Día de la música en Sándwich Taller con Prismátika y una noche con sabores caribeños.