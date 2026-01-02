Hay algarabía en la BTS Army, este regimiento global de seguidoras y seguidores de la boy band surcoreana BTS, por cuenta de los nuevos anuncios.

Esto pues, se supo, la agrupación lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo, justo antes de una gira mundial. Esto anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente.

“Lo he estado esperando con más ilusión que nadie”, escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial. Por su parte, su casa discográfica, Big Hit Music, confirmó la información.

El disco será el primero de la banda desde la antología Proof, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin y J-Hope de BTS asisten a la 64ª Entrega Anual del GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic). Foto: FilmMagic

Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.

Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.

Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.

BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.

Reyes del K-Pop

En 2025, incluso después de tres años sin música o giras, la revista Rolling Stone no solo los confirmó los padres del fenómeno K-Pop, también los reyes del mismo. En ese sentido, la publicación también compartió un listado de sus 10 mejores canciones, que reproducimos para ustedes.

#10. RM – “Groin”

#09. Jin – “The Astronaut”

#08. Suga – “Snooze”

#07. Jimin – “With You”

#06. Jungkook – “My You”

#05. V – “Slow Dancing”

#04. Jin – “I’ll Be There”

#03. J-Hope – “More”

#02. Suga – “Haegeum”

#01. RM – “Seoul”

El famoso grupo además ostenta un lugar en el listado de Mejores Álbumes del Siglo XXI, el único álbum coreano en la lista.

¿Quiénes son?

BTS es una banda de K-pop conformada por 7 miembros: RM, líder de la banda y rapero; los cantantes V, Jungkook, Jimin, Jin; y los raperos Suga y J-Hope.

El grupo comenzó en 2010, cuando el compositor y director de la empresa de Big Hit Entertainment, Bang Si-hyuk, escuchó a RM y lo firmó. Tras diversas audiciones los demás miembros completaron la banda. El grupo trabajó durante 3 años y finalmente, el 11 de junio de 2013, debutaron con la canción No More Dream.

Desde ese punto, todo se movió rápidamente. El día siguiente vino su primera presentación en televisión, en el programa de música coreano M!Countdown, tres meses después salió su primer EP O!RUL8,2? (Oh! Are You Late Too?), acompañado de su primer reality show, BTS Rookie King, que tenía el objetivo de acercar a la banda a su audiencia, mostrar quiénes eran los integrantes a fondo, dónde vivían y dónde ensayaban.

La táctica es bastante común entre las empresas detrás de los grupos K-pop, crear realities con el fin de afianzar la relación con sus fans.

Fans de BTS celebran el regreso de Jin, tras prestar su servicio militar obligatorio Foto: Anadolu via Getty Images

Más allá de eso, BTS es uno de los pocos grupos de K-pop en los que los integrantes aportan en la producción artística y musical. Los integrantes han logrado desarrollar un concepto que se une con las narrativas de sus videos musicales. Así han logrado crear un universo estético a través de los años.

Como lo expresó Catherine Dousdebes en esta revista, “la complejidad artística de BTS ha sido tema de estudio en tesis universitarias variadas, que analizan su fenómeno desde el lado creativo, psicológico, artístico e incluso económico, pues es una de las bandas con más ingresos en Corea. Pero más que el dinero, BTS ha logrado algo mucho mayor: en tiempos turbulentos, ha puesto el país en el foco del del mundo desde su sensibilidad y su empatía”.

Ahora, luego de una pausa obligada, reclamarán su trono, y con una nueva gira, Colombia puede estar en sus planes.

*Con información de AFP.