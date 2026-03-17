Aida Quilcué le pide a Álvaro Uribe “no estigmatizar” a los pueblos indígenas y anuncia que caminará la minga en el país con Iván Cepeda

Una advertencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus redes sociales generó la molestia de Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

Uribe, textualmente, escribió: “Comunidad informa: ‘Mañana Cepeda en Antioquia, mandó a los indígenas de avanzada, los manipula, debe quedar notificado que la ciudadanía no permitirá el bloqueo’”.

La fórmula vicepresidencial de Cepeda le pidió al exmandatario “no estigmatizar” a las comunidades indígenas porque eso, según ella, ha traído a la minga indígena, social y popular, “episodios desastrosos en la historia de Colombia”.

En su cuenta oficial de X, Quilcué preguntó: “¿Recuerda usted que en el 2008, en el marco de la Minga Indígena, sus diversas declaraciones estigmatizantes e irresponsables solo generaron zozobra y gran dolor? La minga es una expresión social, cultural y espiritual de nuestros pueblos. Pueblos dignos que no necesitan ser ‘de bien’, porque ya somos semilla de la tierra”.

Uribe acusa a Petro y Cepeda de impulsar la minga indígena en el país Foto: Montaje El País: fotos de Aymer Andrés Álvarez- El País / Colprensa

Añadió: “Reiteramos que junto al candidato presidencial, Iván Cepeda, aminaremos la minga y caminaremos la palabra para llegar a todas las regiones de Colombia. ¡Llegó el tiempo de los pueblos y de las expresiones sociales!”.

Uribe no se quedó callado y afirmó: “Todos pueden marchar libremente, pero nadie puede bloquear la marcha de los demás. No a los bloqueos”.

La aparición de la minga indígena en varias zonas del país, entre ellas Medellín y Bogotá, a escasas semanas de la primera vuelta presidencial, ha llevado a distintos sectores políticos a considerar que se trata de una estrategia para generar caos y motivar a toda la izquierda a acudir a las urnas.

Alexander López, senador del Pacto Histórico, en el video con indígenas hablando de estar en "minga permanente" Foto: Foto del video difundido en X por @estoescali_

Alexander López, senador del Pacto Histórico, fue uno de los primeros en motivar a la minga indígena a volcarse a las calles a través de un video que circuló por las redes sociales.

“Estamos en minga y vamos en esa minga, vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno y tenemos 79 días. Compañeros, tenemos 79 días, hasta el 31 de mayo. Y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí”, dijo López.

Y agregó: “No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que en segunda vuelta nos van a joder. Nos van a joder. En segunda vuelta van a tratar de tumbar y desmontar nuestro proyecto y ya sabemos que lo están haciendo. Entonces, compañeros, no es cualquier tarea la que tenemos”.

López, cercano a la campaña de Iván Cepeda, les hizo un pedido a los indígenas.

La minga indígena recorrerá el país, anunció Aida Quilcué. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

“Y tenemos 79 días y se refrescan con chirinchi, con biche, con lo que sea, hijuemadre, pero aquí nadie se duerme, aquí nadie descansa. Aquí estamos en minga. Aquí hemos conformado un grupo, además del equipo que tiene Aida (Quilcué) para acompañarla, y vamos a recorrer y a darle la vuelta a este país las veces que sean necesarias. Y luego recorrer y darle la vuelta a este país las veces que sea necesario”, aseveró“, afirmó.

Este lunes, 16 de marzo, cuando Iván Cepeda convocó a una reunión política a los senadores y representantes del Pacto Histórico para diseñar la estrategia con la que busca ganar en la primera vuelta presidencial, se habló de la importancia de la presencia de la minga indígena en todo el país.