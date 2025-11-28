Suscribirse

Política

El Centro Democrático le pidió al exprecandidato presidencial, Andrés Guerra, encabezar la lista del partido a la Cámara de Representantes por Antioquia

El director del partido aseguró que el proyecto político en Antioquia necesita un liderazgo “capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 1:31 p. m.
andrés guerra
andrés guerra | Foto: cRISTIAN BAYONA

El Centro Democrático le solicitó al exprecandidato presidencial Andrés Guerra que encabece la lista del partido a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones de 2026.

La petición fue hecha a través de una carta firmada por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional de la colectividad, quien destacó el liderazgo regional del congresista y su trayectoria dentro del uribismo.

En la comunicación, el partido reconoce en Guerra una figura con “autoridad moral, arraigo regional, coherencia y carácter” capaz de asumir uno de los retos electorales más importantes del uribismo en el departamento: obtener al menos siete curules en la Cámara. Vallejo asegura que el proyecto político del Centro Democrático en Antioquia necesita un liderazgo “capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida”.

En la carta, el Centro Democrático recuerda el papel del senador desde su paso por la Asamblea de Antioquia, sus candidaturas a la Gobernación, su llegada al Senado y su reciente participación como precandidato presidencial del partido.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático.
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. | Foto: SEMANA

Según esa misma misiva, esa trayectoria lo convierte en “la persona más idónea” para asumir la responsabilidad estratégica de renovar las fuerzas del uribismo en la región.

El partido sostiene que, con Guerra al frente de la lista, confía no solo en ampliar la representación en la Cámara, sino también en fortalecer el voto ciudadano, proteger el legado del uribismo y preparar el camino para los retos políticos futuros del senador en el ámbito regional.

Andrés Felipe Guerra declinó su aspiración presidencial.
Andrés Felipe Guerra declinó su aspiración presidencial. | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Vallejo reconoce que la decisión “no es sencilla” para Guerra, dado que implicaría dejar su curul en el Senado, pero insiste en que su papel en la Cámara sería determinante para el futuro del departamento.

El Centro Democrático agradeció al congresista su disposición para analizar la solicitud dentro de los tiempos del calendario electoral y reiteró su reconocimiento a la labor y compromiso del senador con la colectividad y con el país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Apple sorprende en Black Friday 2025: ofertas ocultas que están rompiendo el mercado

2. River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

3. Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

4. Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

5. Álvaro Uribe publica desgarrador mensaje de la Secretaria de Salud de Cali sobre debacle del sistema: “Se están muriendo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Andrés GuerraCentro DemocráticoElecciones 2026Cámara de Representantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.