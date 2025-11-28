El Centro Democrático le pidió al exprecandidato presidencial, Andrés Guerra, encabezar la lista del partido a la Cámara de Representantes por Antioquia

El Centro Democrático le solicitó al exprecandidato presidencial Andrés Guerra que encabece la lista del partido a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones de 2026.

La petición fue hecha a través de una carta firmada por Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional de la colectividad, quien destacó el liderazgo regional del congresista y su trayectoria dentro del uribismo.

En la comunicación, el partido reconoce en Guerra una figura con “autoridad moral, arraigo regional, coherencia y carácter” capaz de asumir uno de los retos electorales más importantes del uribismo en el departamento: obtener al menos siete curules en la Cámara. Vallejo asegura que el proyecto político del Centro Democrático en Antioquia necesita un liderazgo “capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida”.

En la carta, el Centro Democrático recuerda el papel del senador desde su paso por la Asamblea de Antioquia, sus candidaturas a la Gobernación, su llegada al Senado y su reciente participación como precandidato presidencial del partido.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. | Foto: SEMANA

Según esa misma misiva, esa trayectoria lo convierte en “la persona más idónea” para asumir la responsabilidad estratégica de renovar las fuerzas del uribismo en la región.

El partido sostiene que, con Guerra al frente de la lista, confía no solo en ampliar la representación en la Cámara, sino también en fortalecer el voto ciudadano, proteger el legado del uribismo y preparar el camino para los retos políticos futuros del senador en el ámbito regional.

Andrés Felipe Guerra declinó su aspiración presidencial. | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

Vallejo reconoce que la decisión “no es sencilla” para Guerra, dado que implicaría dejar su curul en el Senado, pero insiste en que su papel en la Cámara sería determinante para el futuro del departamento.