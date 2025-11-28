Suscribirse

Andrés Guerra respondió a la invitación del Centro Democrático de encabezar la lista a la Cámara por Antioquia

El senador tendrá que tomar una decisión para la primera semana de diciembre.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 8:46 p. m.
Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático
El Centro Democrático le propuso a Andrés Guerra ser la cabeza de lista a la Cámara por Antioquia. | Foto: Samantha Chavez

El senador Andrés Guerra está meditando la propuesta que le hizo su partido, el Centro Democrático, de ser la cabeza de lista a la Cámara de Representantes en Antioquia para las elecciones legislativas de marzo de 2026.

Guerra había integrado el catálogo de precandidatos a la Presidencia de esa colectividad y desistió de su aspiración hace apenas unos días, lo que dejó la definición de su futuro político abierta.

No obstante, el jueves recibió una sorpresiva carta firmada por el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, en la que lo invitó a encabezar la contienda por el Congreso en el departamento de Antioquía, donde en el pasado aspiró a la Gobernación.

“Agradecerle a mi partido por la carta que he recibido. Desde el corazón tomaré una decisión y se las comunicaré muy pronto, en el lugar donde puedo tomar la mejor decisión que es en el campo”, afirmó Guerra.

El senador debe confirmar su decisión la próxima semana para que el partido pueda completar su lista de candidatos al Senado y las cámaras regionales, catálogo que debe presentarse próximamente ante la Registraduría.

“Hoy, nuestro partido enfrenta uno de los desafíos electorales más decisivos de su historia en Antioquia: consolidar al Centro Democrático como la fuerza política más importante de ese departamento obteniendo no menos de siete curules en la Cámara de Representantes. Este desafío nos exige presentar a los antioqueños un liderazgo capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida para defender los principios que representamos“, le dijo Vallejo a Guerra en esa carta.

Contexto: Centro Democrático definió cómo elegirá a sus candidatos para la consulta presidencial de marzo

El director del Centro Democrático le dijo al senador que tiene un “arraigo regional” con Antioquia y fue enfático en resaltarle que es la persona “más idónea” para ocupar ese puesto en las elecciones legislativas.

“Sabemos que esta decisión no es sencilla. Usted ha construido con mérito su lugar en el Senado, pero también es claro que su papel en la Cámara sería determinante para la defensa del uribismo y para el futuro político del departamento que tanto le ha dado y al que usted tanto le ha entregado“, escribió Vallejo en su invitación al senador.

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez está terminando de conformar sus listas de candidatos. Para el caso del Senado, el exmandatario ocuparía el puesto número 25 en la contienda.

