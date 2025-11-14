Andrés Guerra renunció a su precandidatura presidencial por el Centro Democrático

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Andrés Guerra confirmó que declina de su aspiración para llegar a la Casa de Nariño en 2026. Aseguró que, aunque respalda la decisión de la dirigencia del partido de llevar la escogencia de los candidato hasta febrero del próximo año, no hará parte de esa contienda ni de la encuesta.

Los precandidatos del Centro Democrático Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. | Foto: SEMANA

El ahora exprecandidato envió una carta dirigida a Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, y al expresidente Álvaro Uribe, en la que les confirma que su aspiración presidencial queda oficialmente declinada a partir de hoy, 14 de noviembre, y en la que asegura que arrancará de forma inmediata su candidatura para regresar el Congreso de la República.

En la carta, conocida por la W Radio, Guerra hace un recuento de lo que ha sido su recorrido político y su militancia dentro del Centro Democrático, agradeció a sus copartidarios que siguen firmes por la Presidencia de Colombia y describió lo que ha sido para él todo el proceso de la precandidatura.

Senador Andrés Guerra, precandidato a la presidencia del Centro Democrático. | Foto: Samantha Chavez

“Así también fue la precandidatura, increíble experiencia, una montaña rusa emocional, realidades que cambian minuto a minuto, no podíamos esperar nada diferente, todos los días al límite, en un péndulo agudo", se lee en el borrador del documento.

Asimismo, aseguró que aunque los acuerdos estaban definidos y se esperaba que antes de acabar el año el partido tuviera seleccionado a su candidato, la última decisión de la dirigencia del Centro Democrático de aplazar esa elección hasta febrero de 2026 tuvo incidencia en su determinación de abandonar la contienda electoral.

Andrés Guerra, precandidato presidencial | Foto: Transmisión Youtube

Guerra, aseguró que aunque respeta la decisión de Vallejo y Uribe, es “coherente” y da un paso al costado" en medio de incertidumbre. No obstante, mantendrá firme su militancia al Centro Democrático y seguirá apoyando todas las decisiones de esa colectividad política.