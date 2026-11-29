España vivió este domingo, 29 de noviembre, una jornada electoral que representa un cambio importante en el panorama político del país. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, sufrió un revés en las urnas frente al avance de las fuerzas de derecha, encabezadas por el Partido Popular (PP) y Vox.

🔴 EN VIVO | Elecciones en España: el PP (132) y Vox (53) suman 185 escaños y superan la mayoría absoluta con el 91,70 % escrutado

Con el 91,70 % de los votos escrutados, el PP obtiene 132 escaños y Vox alcanza 53, para un total de 185 diputados, ocho por encima de la mayoría absoluta.

El resultado posiciona a Alberto Núñez Feijóo como el principal ganador de los comicios y abre la posibilidad de un cambio de Gobierno después de ocho años de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo español.

Primeras declaraciones tras perder las elecciones

“Evidentemente, hoy es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría también reivindicar la esperanza, porque el pulso que nosotros libramos por la justicia social no termina nunca”, fueron las palabras con las que Sánchez inició su intervención desde la sede del PSOE de Ferraz.

Luego, añadió: “No es que ganemos o perdamos, es que a veces se va ganando y otras veces se va perdiendo en ese pulso por la justicia social. Evidentemente, el resultado obtenido no es el que deseábamos para nuestro partido y muy especialmente para nuestro país. El Partido Socialista ha logrado resistir a pesar de haberse enfrentado a una coyuntura internacional más que adversa”.

“Desafortunadamente, el bloque progresista no ha sido lo suficientemente fuerte como para poder superar la suma de la derecha y la ultraderecha, y es nuestro deber democrático reconocerlo”, agregó.

Sin embargo, antes de cerrar, hizo una advertencia a la oposición: “Lo segundo que quiero prometerles es que no vamos a dejarles pasar ni una. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos brinda la Constitución española para defender los avances que tanto nos ha costado conquistar”.

Tras conocerse los resultados, Sánchez se comunicó con Feijóo para felicitarlo por su triunfo electoral. El resultado supone un duro golpe para el dirigente socialista, cuya gestión estuvo marcada por diferentes desafíos políticos, tensiones parlamentarias y negociaciones con otras fuerzas para mantener la gobernabilidad.

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal Foto: GETTY IMAGES

¿Quién es Pedro Sánchez y cómo llegó al poder en España?

Llegó a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018, después de que prosperara una moción de censura contra el entonces mandatario Mariano Rajoy.

Durante sus ocho años en el poder, su administración tuvo que afrontar distintas crisis y momentos de tensión política. Su gestión también estuvo rodeada de decisiones que provocaron fuertes debates y divisiones en la sociedad española, así como cuestionamientos relacionados con denuncias y escándalos que marcaron la agenda pública.

¿Qué representa la salida de Sánchez para España?

La derrota del PSOE no solo supone un revés para Sánchez, sino que también abre una nueva etapa en la política española. El avance conjunto del PP y Vox refleja un cambio en la correlación de fuerzas y el crecimiento de los sectores de derecha, en medio de un ambiente de polarización y descontento de una parte de la ciudadanía con el Gobierno saliente.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Además, la contienda electoral trascendió las fronteras españolas y se convirtió en un nuevo escenario de confrontación entre las corrientes de izquierda y derecha que marcan el debate político internacional, particularmente en América Latina.

Figuras como Abelardo de la Espriella, Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei, Keiko Fujimori y José Antonio Kast expresaron su respaldo a distintos sectores o dejaron ver su interés en el resultado de las elecciones.

Por esta razón, los comicios también despertaron interés en Colombia y provocaron reacciones en diferentes países. La jornada fue interpretada como una evaluación de la gestión de Pedro Sánchez y del respaldo ciudadano a su proyecto político, en un momento que podría marcar un nuevo rumbo para España.