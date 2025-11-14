A 47 años de su creación, Compensar destaca avances en vivienda, salud y empleo

En el marco de su aniversario número 47, la Caja de Compensación Familiar Compensar presentó los principales hitos de su gestión durante el último año, evidenciando avances significativos en cada uno de sus frentes de acción. Con más de 2,8 millones de afiliados entre trabajadores y beneficiarios, una participación cercana al 42 % en el mercado y un crecimiento del 7 % en los aportes, la entidad reafirma su solidez y su compromiso con la generación de bienestar integral para millones de colombianos.

“En medio de un entorno social y económico lleno de contrastes, en el que persisten desafíos como la desigualdad o la falta de oportunidades, en Compensar seguimos enfocados en construir país desde el bienestar. Son 47 años trabajando para que cada niño, joven, adulto o empresa pueda encontrar aquí un aliado que impulsa sus proyectos de vida y los acompaña en cada etapa. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra razón de ser”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar.

En materia habitacional, Compensar avanzó en la construcción de 5.400 unidades, entregó 470 hogares y adjudicó 5.200 subsidios durante el último año. Estos programas beneficiaron a miles de familias, mientras que iniciativas sociales y rurales alcanzaron a más de 45.600 personas entre zonas urbanas y rurales.

En el ámbito financiero, la entidad entregó 3,6 millones de cuotas de subsidio por más de $493 mil millones y otorgó 83.379 créditos por un total de $257 mil millones, priorizando a afiliados de menores ingresos. En educación, 3.600 estudiantes de la UCompensar recibieron becas de hasta el 75 %, equivalentes a $6.400 millones.

En empleo y productividad, su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial vinculó a 52.400 personas al mercado laboral, incluidas 122 en el exterior, mientras que su Plataforma de Bienestar Empresarial acompañó a 1.500 mipymes, fortaleciendo su sostenibilidad, innovación y gestión del talento humano.

En salud, la cobertura superó 1,7 millones de afiliados en el Plan de Beneficios y 255.173 en el Plan Complementario. La entidad amplió su portafolio al lanzar su servicio de Medicina Prepagada, con el Plan Ideal como producto inicial. Este ofrece acceso a más de 60 especialidades, servicios de urgencias, telemedicina, atención domiciliaria, terapias, salud mental, medicamentos por reembolso y otros beneficios.

La Caja reportó más de 2 millones de usuarios en sus actividades deportivas, culturales y recreativas durante el año. | Foto: Getty Images

Finalmente, en recreación, cultura y deporte, la entidad registró más de 2 millones de asistentes a sus servicios, destacándose la XXV Olimpiada Fides-Compensar, que reunió a más de 1.000 deportistas con discapacidad y 25.000 espectadores, así como la Carrera Atlética Compensar, que en su cuarta edición congregó a 6.000 corredores de todas las edades.