IA en la educación superior: así funciona el programa personalizado de UNIMINUTO que busca proyectar a sus estudiantes para el éxito

El propósito de SAPIENS, el programa de UNIMINUTO, es claro: ofrecer un acompañamiento continuo, personalizado y accesible para apoyar la trayectoria académica y profesional de sus estudiantes, especialmente en entornos donde las brechas tecnológicas, formativas o geográficas requieren soluciones de alto impacto. SAPIENS adopta un enfoque ético y humanizado de la IA, orientado a reducir brechas educativas y a personalizar el aprendizaje.

MÍA (Mentora Inteligente para el Acompañamiento) y LEO (Líder en Educación y Orientación) son el corazón del programa: agentes conversacionales educativos basados en IA, diseñados para acompañar, orientar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad Distancia 4.0.

MÍA actúa como mentora y consejera académica, promoviendo el crecimiento integral del estudiante. LEO es el tutor disciplinar del estudiante y el asistente pedagógico del profesor, pues apoya la comprensión y el repaso de contenidos, aclara dudas en tiempo real y amplifica la práctica docente. Ambos operan 24/7, los 365 días del año y están diseñados para complementar, no sustituir el rol docente.

Con este programa, la Corporación Universitaria Minuto de Dios brinda acompañamiento personalizado con inteligencia artificial y orientación humana, potenciando la formación académica de sus estudiantes. | Foto: UNIMINUTO

A la fecha, más de 26.000 usuarios activos han dialogado con los agentes, y entre mayo y octubre de 2025 se registraron cerca de 70.000 interacciones. Además, 418 cursos de programas de pregrado y posgrado de la modalidad Distancia 4.0 integran MÍA y LEO, con acceso potencial a más de 40.000 estudiantes y profesores de todo el país. El 95 por ciento de los estudiantes considera que los agentes son un apoyo esencial.