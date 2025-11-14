Educación
IA en la educación superior: así funciona el programa personalizado de UNIMINUTO que busca proyectar a sus estudiantes para el éxito
Con este programa, la Corporación Universitaria Minuto de Dios brinda acompañamiento personalizado con inteligencia artificial y orientación humana, potenciando la formación académica de sus estudiantes.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El propósito de SAPIENS, el programa de UNIMINUTO, es claro: ofrecer un acompañamiento continuo, personalizado y accesible para apoyar la trayectoria académica y profesional de sus estudiantes, especialmente en entornos donde las brechas tecnológicas, formativas o geográficas requieren soluciones de alto impacto. SAPIENS adopta un enfoque ético y humanizado de la IA, orientado a reducir brechas educativas y a personalizar el aprendizaje.
MÍA (Mentora Inteligente para el Acompañamiento) y LEO (Líder en Educación y Orientación) son el corazón del programa: agentes conversacionales educativos basados en IA, diseñados para acompañar, orientar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad Distancia 4.0.
MÍA actúa como mentora y consejera académica, promoviendo el crecimiento integral del estudiante. LEO es el tutor disciplinar del estudiante y el asistente pedagógico del profesor, pues apoya la comprensión y el repaso de contenidos, aclara dudas en tiempo real y amplifica la práctica docente. Ambos operan 24/7, los 365 días del año y están diseñados para complementar, no sustituir el rol docente.
A la fecha, más de 26.000 usuarios activos han dialogado con los agentes, y entre mayo y octubre de 2025 se registraron cerca de 70.000 interacciones. Además, 418 cursos de programas de pregrado y posgrado de la modalidad Distancia 4.0 integran MÍA y LEO, con acceso potencial a más de 40.000 estudiantes y profesores de todo el país. El 95 por ciento de los estudiantes considera que los agentes son un apoyo esencial.
En octubre de 2025 la Liga SAPIENS se amplió con dos nuevos agentes para necesidades específicas. Por un lado, MAX (Mentor de Aptitudes y Excelencia) acompaña la preparación para las pruebas SABER PRO, integrando práctica guiada, retroalimentación inmediata y orientación pedagógica coherente con el Modelo Basado en Evidencias del ICFES. Por su parte, HERA (Hub de Emprendimiento y Recursos Activos) acompaña a emprendedores desde la ideación hasta la toma de decisiones sobre crecimiento y fortalecimiento empresarial.