Comprar un billete de lotería es invertir en inclusión y salud

“Cada día comenzamos con la convicción de que la inclusión y la diversidad no solo son palabras, sino nuestra forma de construir empresa y sociedad”. Así entiende el liderazgo Maribel Córdoba Guerrero, quien preside la Lotería de Cundinamarca.

Desde allí insiste en que “las diferencias nos enriquecen y que la igualdad de oportunidad transforma vidas”. Su equipo, asegura, está conformado por “personas únicas, con historias distintas, capacidades diversas y talentos que brillan”. En esa organización se “valora la experiencia”, se “celebra la juventud”, se “respeta la diferencia” y se garantizan “espacios donde todos puedan crecer”.

Pero su mensaje trasciende las oficinas de la entidad. A través de las acciones y transferencias a la salud, la lotería “apoya a miles de familias que pertenecen al régimen subsidiado en cada rincón de Cundinamarca y del país, para que tengan posibilidades de acceder a su derecho fundamental a la salud con dignidad”.

Por esa razón, señala: “Cada billete de la Lotería de Cundinamarca es mucho más que eso, es más que un juego de suerte”. Es “una historia para el país, una esperanza que se convierte en camas hospitalarias, vacunas, ambulancias, atención médica y programas de salud pública”. Según Córdoba, “en cada compra de un billete de lotería se produce inversión para la vida, especialmente de quienes lo necesitan”.