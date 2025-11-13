Suscribirse
Comprar un billete de lotería es invertir en inclusión y salud

Para Maribel Córdoba Guerrero, gerente de la Lotería de Cundinamarca, cada billete vendido va más allá del azar. Representa inclusión, diversidad y, sobre todo, inversión en salud para miles de familias del país que dependen del régimen subsidiado.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025

“Cada día comenzamos con la convicción de que la inclusión y la diversidad no solo son palabras, sino nuestra forma de construir empresa y sociedad”. Así entiende el liderazgo Maribel Córdoba Guerrero, quien preside la Lotería de Cundinamarca.

Desde allí insiste en que “las diferencias nos enriquecen y que la igualdad de oportunidad transforma vidas”. Su equipo, asegura, está conformado por “personas únicas, con historias distintas, capacidades diversas y talentos que brillan”. En esa organización se “valora la experiencia”, se “celebra la juventud”, se “respeta la diferencia” y se garantizan “espacios donde todos puedan crecer”.

Pero su mensaje trasciende las oficinas de la entidad. A través de las acciones y transferencias a la salud, la lotería “apoya a miles de familias que pertenecen al régimen subsidiado en cada rincón de Cundinamarca y del país, para que tengan posibilidades de acceder a su derecho fundamental a la salud con dignidad”.

Por esa razón, señala: “Cada billete de la Lotería de Cundinamarca es mucho más que eso, es más que un juego de suerte”. Es “una historia para el país, una esperanza que se convierte en camas hospitalarias, vacunas, ambulancias, atención médica y programas de salud pública”. Según Córdoba, “en cada compra de un billete de lotería se produce inversión para la vida, especialmente de quienes lo necesitan”.

Visión CEO es el espacio en el que las y los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

