Video reveló desde qué hora empieza a trabajar el presidente Abelardo De La Espriella

Este lunes 21 de septiembre se conoció un llamativo dato del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y su ritmo de trabajo.

A través de su cuenta personal de Instagram, el mandatario colombiano publicó una historia en la que quedó en evidencia desde qué hora inicia su jornada laboral.

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En ese material se ve al jefe de Estado alistando su traslado desde Barranquilla hasta Bogotá, en donde adelantará varias reuniones y liderará una nueva sesión del consejo de ministros.

Pero el detalle que llamó la atención del video es la hora de ese desplazamiento, ya que el reloj marcó las 6:13 a. m.

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda Foto: Panrtallazo tomado de la cuenta de Instagram de Abelardo De La Espriella 21 de septiembre 2026

Y sobre ese video de este lunes, la Presidencia publicó un mensaje sobre los proyectos regionales que priorizará el Gobierno nacional.

Este lunes, el presidente Abelardo De La Espriella adelantará una agenda de trabajo en la Casa de Nariño, en Bogotá. El mandatario liderará una nueva jornada del consejo de ministros. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/cUSw8vMQSw — Revista Semana (@RevistaSemana) September 21, 2026

“El Gobierno nacional transforma la relación con las regiones: el Estado llega directamente a los territorios para que los mandatarios locales no tengan que desplazarse a Bogotá a gestionar citas o radicar solicitudes destinadas al archivo”, dice la Presidencia en la publicación.

Y agregó: “Tras escuchar las prioridades de 447 municipios que postularon 1.274 necesidades, se estructuró una primera fase de inversión por 515 mil millones de pesos para ejecutar 187 proyectos en 187 municipios. Esta asignación atenderá frentes esenciales como vías, agua potable, saneamiento básico, deporte, seguridad, salud, vivienda, educación, energía y conectividad”.

“Con presencia directa en departamentos como La Guajira y Bolívar, y con la meta de cubrir los 32 departamentos del país, la administración avanza obra por obra para llevar soluciones reales y efectivas a cada comunidad”, concluyó el Gobierno nacional.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella espera reforzar su administración con una presencia constante en varios territorios del país que atraviesan profundas necesidades.