Tecnología

Basta de llamadas spam todos los días: lo que debe hacer con su número de celular para que nunca más lo vuelvan a molestar

Ante el aumento de estas llamadas que afectan a millones de usuarios, los expertos han estudiado el fenómeno y han presentado distintas herramientas para combatirlas en el día a día.

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Redacción Tecnología
13 de marzo de 2026, 2:16 p. m.
Las llamadas y mensajes publicitarios no deseados se han convertido en una molestia frecuente para millones de personas.
Las llamadas y mensajes publicitarios no deseados se han convertido en una molestia frecuente para millones de personas. Foto: Getty Images

Millones de usuarios reciben llamadas no deseadas todos los días. Mientras duermen, trabajan, estudian o realizan sus actividades cotidianas, el teléfono móvil suena constantemente. En muchos casos, la curiosidad lleva a algunas personas a contestar, solo para descubrir que se trata de una empresa de marketing intentando vender un producto o servicio.

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Sin embargo, el problema no se limita únicamente a la publicidad. En los últimos años también ha aumentado el número de llamadas relacionadas con intentos de estafa. Algunos delincuentes utilizan estas comunicaciones para hacerse pasar por representantes de bancos, entidades públicas o compañías reconocidas, con el objetivo de obtener información personal o financiera de las víctimas.

Además, el desarrollo de nuevas tecnologías ha facilitado que los ciberdelincuentes puedan ocultar o modificar el número desde el que llaman, una práctica conocida como “spoofing”. Esto dificulta identificar el origen real de la llamada y aumenta el riesgo para los usuarios, que muchas veces no logran distinguir entre una comunicación legítima y una fraudulenta.

Frente a este problema, que cada vez genera más preocupación no solo en Colombia, sino en muchos otros países del mundo, expertos y autoridades han comenzado a recomendar diferentes herramientas para ayudar a los usuarios a reducir este tipo de llamadas sin recurrir a prácticas riesgosas o poco confiables.

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Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador.
Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que detalla el portal especializado Computer Hoy, la Policía Nacional de España recomienda utilizar la lista Robinson para evitar llamadas publicitarias no deseadas. Se trata de un servicio gratuito en el que los usuarios pueden inscribirse para indicar que no desean recibir publicidad.

Las empresas están obligadas a consultar este registro antes de realizar campañas comerciales. Por lo tanto, si un número está inscrito en la lista, no debería recibir este tipo de comunicaciones.

¿Cómo funciona la lista Robinson?

Las personas pueden registrarse en la plataforma y seleccionar los canales por los que prefieren no recibir promociones, como llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o publicidad por correo postal. De esta forma, las empresas que planean realizar campañas comerciales deben consultar esta base de datos y eliminar de sus listas a los usuarios que estén inscritos.

Contestar una llamada de un número desconocido puede ser el inicio de una situación de riesgo.
Contestar una llamada de un número desconocido puede ser el inicio de una situación de riesgo. Foto: Getty Images

No obstante, el efecto del registro no es inmediato. Una vez que una persona se inscribe, el sistema puede tardar hasta dos meses en aplicarse completamente, dado que las empresas necesitan tiempo para actualizar sus bases de datos y ajustar sus campañas publicitarias.

Además de utilizar este tipo de herramientas, los expertos recomiendan adoptar algunas buenas prácticas para reducir el número de llamadas no deseadas. Por ejemplo, evitar compartir el número de teléfono en sitios web o formularios innecesarios.

Esto es lo que debe hacer de ahora en adelante para que nunca más le vuelvan a hacer llamadas spam

En muchas ocasiones, las empresas obtienen bases de datos de contactos a través de registros en promociones, sorteos o servicios en línea. Leer las políticas de privacidad antes de proporcionar información personal puede ayudar a limitar la difusión del número.

Igualmente, si las llamadas persisten, lo más recomendable es no responder ni devolver la llamada a números desconocidos, especialmente si provienen de prefijos internacionales sospechosos.