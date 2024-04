Las impresionantes fotos de ballenas jorobadas en Bahía Solano que le dieron la vuelta al mundo

“Gracias a ellos tuve la oportunidad de vivir esta experiencia. La verdad fue mi primer avistamiento de ballenas, era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y es un espectáculo impresionante, sentirse tan diminuto por la belleza y la inmensidad de estos mamíferos es una experiencia que hay que vivir. Comencé investigando cuál era la mejor época para ir, luego navegando en internet y por redes sociales me contacté con gente que me recomendó ir con el Jardín Botánico por toda la labor de turismo responsable y seguro que ofrecen ”, señaló Valencia.

“Obviamente el avistamiento para los turistas es un poco más rápido, más corto. Yo tuve que contratar el servicio por casi todo el día porque este es un tema de paciencia. A mí me habían advertido que no todas las veces se pueden ver, pero fui con biólogos que por su experiencia ya saben por donde se aparecen, a veces el animal está a varios metros de distancia pero ellos saben identificar el sonido cuando respiran, el movimiento del agua. A mí me decían, están por allá y yo al principio no veía nada. En ese momento lo ideal es que todo esté en total quietud y antes de acercarnos respetuosamente a ellas, se deben apagar los motores porque son mamíferos muy sensibles al movimiento y a ciertos sonidos. Pero la clave principal es la paciencia”, explicó.