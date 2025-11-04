Las autoridades de Estados Unidos han reiterado que cualquier inconsistencia entre los datos del pasaporte y los del visado, pude invalidar automáticamente la visa americana.

Este error, común al cambiar de documento sin actualizar la información correspondiente, ha dejado a numerosos turistas sin poder ingresar al país.

Los errores que pueden costarle su visa

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sido enfático al afirmar que quien quiera ingresar al país, el titular de una visa debe presentarla físicamente, adherida al pasaporte en el que fue emitida.

Este pasaporte debe estar en condiciones aceptables, de acuerdo a lo que se afirma en El Siglo de Torreón.

Entre los errores que pueden costarle su visa están los siguientes:

Retirar la página en la que se estampó la visa para pegarla en un nuevo pasaporte.

Presentar un pasaporte con páginas rasgadas, mojadas, ilegibles o con alteraciones visibles.

Utilizar una visa que no esté físicamente adherida al pasaporte vigente.

Intentar usar una copia digital o fotocopia de la visa como si fuera válida.

En cualquiera de estos pasos, su visa puede quedar anulada, sin importar la fecha de vencimiento que esté impresa en ella.

Si usted ha renovado el pasaporte antes de que expire la visa, no tiene ninguna complicación, no es necesario transferir la visa al nuevo documento.

Debe entonces viajar con ambos documentos, para no tener ningún tipo de dificultades.

Al presentar ambos, el oficial de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) podrá cotejar la visa válida y permitir el ingreso sin que se interprete como una alteración del documento original.

Por otra parte, quedarse más tiempo del autorizado en EE.UU. también es causa de anulación de visa automática, aunque su fecha aún no haya expirado.

Someterse a una presentación incorrecta del pasaporte o de la visa puede conllevar:

Rechazo del ingreso al país.

Necesidad de solicitar una nueva visa en una embajada o consulado, con retrasos y gastos extra.

Problemas futuros en trámites migratorios por registros de incumplimiento.

Revise el estado de su pasaporte antes de planear un viaje a Estados Unidos | Foto: Getty Images

Consejos para evitar que le anulen la visa

Revise el estado físico del pasaporte: páginas dobladas, rotas, mojadas, marcas sospechosas o reparaciones.

Según la guía de pasaportes de EE.UU., el documento “mutilado” debe reemplazarse.

Confirme que la visa esté en estado legible y adherida. Evita usar copias o versiones electrónicas como sustituto.

No traslade la visa a otro pasaporte, ya que debe permanecer en el que fue emitido.

Verifique el sello de entrada y la fecha de estadía autorizada cuando ingreses a EE.UU. para no exceder el período permitido.