Estados Unidos

Por este simple error en su pasaporte las autoridades de Estados Unidos pueden anular su visa: esto es lo que debe revisar

Un descuido frecuente en la renovación o actualización del pasaporte está provocando la cancelación de visas americanas, afectando a cientos de viajeros que desconocen esta regla.

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 6:37 p. m.
Además de los costos básicos, los solicitantes deben considerar los impuestos departamentales que pueden aplicarse según la ubicación del trámite.
Verifique el estado de su pasaporte y evite que su visa sea revocada | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las autoridades de Estados Unidos han reiterado que cualquier inconsistencia entre los datos del pasaporte y los del visado, pude invalidar automáticamente la visa americana.

Este error, común al cambiar de documento sin actualizar la información correspondiente, ha dejado a numerosos turistas sin poder ingresar al país.

Contexto: Estados Unidos actualiza pasaporte para niños: los nuevos requisitos que los padres deben conocer

Los errores que pueden costarle su visa

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sido enfático al afirmar que quien quiera ingresar al país, el titular de una visa debe presentarla físicamente, adherida al pasaporte en el que fue emitida.

Este pasaporte debe estar en condiciones aceptables, de acuerdo a lo que se afirma en El Siglo de Torreón.

Entre los errores que pueden costarle su visa están los siguientes:

  • Retirar la página en la que se estampó la visa para pegarla en un nuevo pasaporte.
  • Presentar un pasaporte con páginas rasgadas, mojadas, ilegibles o con alteraciones visibles.
  • Utilizar una visa que no esté físicamente adherida al pasaporte vigente.
  • Intentar usar una copia digital o fotocopia de la visa como si fuera válida.

En cualquiera de estos pasos, su visa puede quedar anulada, sin importar la fecha de vencimiento que esté impresa en ella.

Si usted ha renovado el pasaporte antes de que expire la visa, no tiene ninguna complicación, no es necesario transferir la visa al nuevo documento.

Debe entonces viajar con ambos documentos, para no tener ningún tipo de dificultades.

Al presentar ambos, el oficial de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) podrá cotejar la visa válida y permitir el ingreso sin que se interprete como una alteración del documento original.

Por otra parte, quedarse más tiempo del autorizado en EE.UU. también es causa de anulación de visa automática, aunque su fecha aún no haya expirado.

Someterse a una presentación incorrecta del pasaporte o de la visa puede conllevar:

  • Rechazo del ingreso al país.
  • Necesidad de solicitar una nueva visa en una embajada o consulado, con retrasos y gastos extra.
  • Problemas futuros en trámites migratorios por registros de incumplimiento.
El documento diferente al pasaporte y a la visa con el que puede ingresas a Estados Unidos temporalmente.
Revise el estado de su pasaporte antes de planear un viaje a Estados Unidos | Foto: Getty Images

Consejos para evitar que le anulen la visa

Revise el estado físico del pasaporte: páginas dobladas, rotas, mojadas, marcas sospechosas o reparaciones.

Según la guía de pasaportes de EE.UU., el documento “mutilado” debe reemplazarse.

Confirme que la visa esté en estado legible y adherida. Evita usar copias o versiones electrónicas como sustituto.

No traslade la visa a otro pasaporte, ya que debe permanecer en el que fue emitido.

Verifique el sello de entrada y la fecha de estadía autorizada cuando ingreses a EE.UU. para no exceder el período permitido.

Contexto: Defensora de Derechos Humanos de origen venezolano en Colombia asegura que está en condición irregular: su visa fue inadmitida

Si su pasaporte se encuentra dañado o la visa se encuentra en un pasaporte vencido, consulte con la embajada o consulado de Estados Unidos, antes de viajar.

