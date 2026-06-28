Exministra Cecilia López le respondió a la ministra de Agricultura tras polémica publicación: “¡A mí usted me respeta!”

Una fuerte y tajante respuesta emitió este domingo 28 de junio la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, ante una extensa publicación realizada en su cuenta de X por la actual ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

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En un extenso mensaje, la actual ministra cuestionó la gestión de Cecilia López para fortalecer la reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Tras el mensaje, que se extendió por diez largos párrafos, la ministra Carvajalino remató: “El silencio frente al proyecto paramilitar y la contrarreforma son evidentes! ¡Mensajes que parecieran de apóstatas de la democracia y la justicia social!”.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en la Plenaria del Senado durante el cuarto debate de la Reforma Laboral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este señalamiento generó la enfática respuesta de la exministra de Agricultura, quien le exigió respeto.

“¡A mí usted me respeta, señora ministra! Deje su politiquería y señalamientos irresponsables. Mostrar su manipulación de los términos para inflar cifras no me hace parte de ningún proyecto paramilitar, sino que me muestra como lo que yo sí soy: una verdadera demócrata que no deja que engañen a los campesinos”, reaccionó López Montaño.

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La exministra le pidió a Carvajalino que deje de “manipular” las cifras para engañar a los campesinos; al tiempo, exigió dejar a un lado el discurso politiquero.

“Señora ministra, qué revuelto de cosas de las que habla. Pero las cifras son las cifras y estas son las suyas. Haber entregado tierras sin registro en las ORIP es abrirle la puerta a una contrarreforma. Yo no autoricé ese manejo temporal de entrega de tierras mientras fui ministra porque es irresponsable con los campesinos. Si se las quitan es solo culpa de quienes tomaron la decisión de permitirlo”, señaló López.

Posteriormente, la exministra respondió un mensaje en la cuenta en X del Polo Democrático Alternativo, que asegura que por su gestión no se había logrado concretar la reforma agraria durante el cuatrienio de Petro.

No señor, eso que dice 👇🏻 son excusas y muy malas. Aquí no se van a lavar las manos. La culpa de que le quiten tierras entregadas provisionalmente a los campesinos es solo de quienes se las entregaron sin escrituras pública, sin registrarlas en las ORIP. https://t.co/62vpHldJi4 — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) June 28, 2026

El mensaje de la Ministra

En la mañana de este domingo, la ministra le dirigió a Cecilia López un extenso mensaje en el que cuestionaba su labor al frente del Ministerio de Agricultura.

Asimismo, cuestionó la falta de acciones para concretar lo ordenado en el Acuerdo de Paz, firmado en el año 2016.

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“El acuerdo de paz establece implementar el régimen agrario. La norma, de carácter procedimental que acordaron para implementarla, suspendió de facto los procesos agrarios, y lo L se avanzó en el reconocimiento de derechos. En efecto, he sido desde el 2016 crítica a la construcción e implementación del decreto ley 902. La invito a que hagamos un debate de cara al movimiento agrario sobre las cifras y la reforma agraria del gobierno de Petro”, indicó.

También le recordó varios capítulos del conflicto armado interno en la década de los noventa, cuando las víctimas fueron principalmente campesinos a los que los grupos paramilitares les quitaron la tierra.

Martha Carvajalino Ministra de Agricultura la radicación del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Ojalá pueda usted, ministra de Agricultura en el año 1996/97, también asumir posiciones frente a la contrarreforma que parece fraguarse en manos de las armas que hoy amedrentan a quienes recibieron la tierra. Que no se nos olvide que las masacres del Aro, la Granja o Mapiripán fueron para despojar campesinos y concentrar la tierra. Ojalá pueda usted pronunciarse fr bote al silencio indolente de los casos como el Brasil que sucedieron bajo su gobierno pese a la decisión de Ernesto Samper” (sic), trinó la ministra.

Por esto, la exministra de Agricultura le pidió nuevamente claridad, puesto que estaba mezclando varios temas.

“Señora Ministra, el Acuerdo de Paz y la Ley 902, que a ustedes no les gusta, son muy claros. Traer a colación cualquier cosa antes de esa ley estatutaria es inocuo. Esas son las normas hoy. Usted misma reconoce que no han entregado 700 mil hectáreas y solo 87 mil tienen registro ORIP. La gente no es boba y es clarísimo que la tierra entregada por el gobierno sin escritura registrada en las ORIP deja a sus ocupantes en absoluta vulnerabilidad frente a terceros. Ah, ¿cómo va con los registros en SIIPO que manda la ley? Vi que trataron de incluir algo, pero sin soporte legal o suficiente” (sic), respondió López.