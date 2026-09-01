Científicos descubrieron un verdadero “dragón”: con su linaje único, sería símbolo de conservación ambiental

En los frondosos bosques de montaña del oeste de Tailandia, un equipo de científicos identificó una nueva especie de lagarto que evoca la fantasía literaria. Se trata del Acanthosaura syrax, un reptil que destaca por su coloración amarillo verdosa, su cuerpo pequeño y una alta producción de huevos.

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Un nombre de fantasía con bases reales

El estudio, liderado por el investigador Poramad Trivalairat y sus colaboradores de la Academia Real Chulabhorn y la Universidad de Kasetsart, asocia este lagarto con Syrax, la dragona de la serie La Casa del Dragón.

Según explicaron los científicos, se eligió este nombre porque “varios rasgos del dragón de ficción se reflejan en el lagarto recién descrito”. Debido a esto, los expertos propusieron que su nombre común sea “‘dragón cornudo de montaña de Syrax’, junto con un nombre tailandés que tiene el mismo significado”.

El nombre Syrax fue elegido por sus similitudes con el dragón de ‘La Casa del Dragón’. Foto: Trivalairat et al., 2026

A nivel físico, el animal es singular: posee las escamas de la cresta del cuello y del lomo más pequeñas de su grupo y un distintivo collar oscuro en lugar del habitual parche negro en los ojos. Además, análisis de ADN confirmaron que es genéticamente único frente a otras especies del género.

Un llamado urgente a la conservación

Este “dragón” habita únicamente en los bosques siempre verdes del Parque Nacional Mae Wong, a más de 1.300 metros de altitud. Sin embargo, su distribución es sumamente frágil.

Los investigadores advirtieron que la accidentada geografía divide de manera natural a sus poblaciones, lo cual “podría hacer que la especie sea especialmente vulnerable si su hábitat enfrenta presiones adicionales”.

La nueva especie vive a más de 1.300 metros en el Parque Nacional Mae Wong. Foto: Getty Images

Para evitar su desaparición, el equipo científico urge a incrementar la protección de estas áreas montañosas. Ellos plantearon que este reptil “podría convertirse en una especie bandera para la conservación en la región”, ayudando a proteger este valioso ecosistema donde también habitan especies amenazadas como el tigre de Indochina.