Nación

Estas son las zonas que corren mayor riesgo en las próximas elecciones de Colombia

La presencia de grupos armados y posibles atentados incrementan el índice de riesgo en las próximas elecciones.

Daniel Armando Méndez Suárez

17 de febrero de 2026, 10:36 p. m.
Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.
Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación. Foto: AFP

A pocos días del inicio de las elecciones legislativas y las consultas de los precandidatos presidenciales, la Misión y Observación Electoral (MOE) dio a conocer su más reciente estudio donde analizó todo el territorio colombiano y llegó a la conclusión de cuales serán posiblemente las zonas cuyos ciudadanos podrían correr un mayor riesgo en la elecciones.

En el proceso de investigación estuvieron involucrados instituciones educativas de la talla de la Universidad del Rosario, la Universidad Sergio Arboleda y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Ecuador.

Adicionalmente, la Fundación Conflict Responses y la Fundación de la Libertad de Prensa (FLIP), también colaboraron en la investigación para llegar a la conclusión de cuáles serán posiblemente las zonas que tendrán un mayor “riesgo electoral por coincidencias de Factores indicativos de Fraude y de violencia”.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.
Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo. Este aumento simboliza un mayor riesgo electoral. Foto: AFP

Este es el listado:

En está ocasión se tuvieron en cuenta diferentes variables como: afectaciones masivas a la movilidad humana, violaciones a la libertad de prensa y violencia contra liderazgos, entre otros ítems, por lo que las zonas que tendrán un mayor riego en las próximas elecciones serán:

