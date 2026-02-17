Estas son las zonas que corren mayor riesgo en las próximas elecciones de Colombia

A pocos días del inicio de las elecciones legislativas y las consultas de los precandidatos presidenciales, la Misión y Observación Electoral (MOE) dio a conocer su más reciente estudio donde analizó todo el territorio colombiano y llegó a la conclusión de cuales serán posiblemente las zonas cuyos ciudadanos podrían correr un mayor riesgo en la elecciones.

En el proceso de investigación estuvieron involucrados instituciones educativas de la talla de la Universidad del Rosario, la Universidad Sergio Arboleda y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Ecuador.

Adicionalmente, la Fundación Conflict Responses y la Fundación de la Libertad de Prensa (FLIP), también colaboraron en la investigación para llegar a la conclusión de cuáles serán posiblemente las zonas que tendrán un mayor “riesgo electoral por coincidencias de Factores indicativos de Fraude y de violencia”.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo. Este aumento simboliza un mayor riesgo electoral. Foto: AFP

Este es el listado:

En está ocasión se tuvieron en cuenta diferentes variables como: afectaciones masivas a la movilidad humana, violaciones a la libertad de prensa y violencia contra liderazgos, entre otros ítems, por lo que las zonas que tendrán un mayor riego en las próximas elecciones serán:

Nariño, Cauca, Valle del Cauca

Estas tres zonas se encuentran en un triple empate en el puesto como las más peligrosas para ejercer el derecho al voto, todo esto teniendo en cuenta afectaciones como la presencia de diversos grupos armando. Además de posibles atentados que generar un evidente riesgo al derecho fundamental.

De los 16 municipios analizados en el estudio de estas zonas, se encuentran 13 en ubicados en riesgo alto, por lo que el indice del riesgo electoral haciende a un 15,5 %, el más alto de toda Colombia.

Un nuevo informe de la MOE reveló las zonas de las cirunscripciones especiales de paz donde hay mayores alertas por violencia y fraude a pocos días de las elecciones en el país.



Siga la señal de Noticias Caracol 👉 https://t.co/Wlf1oCr66k pic.twitter.com/77rOHVWJeI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 18, 2026

Bajo Cauca

Esta es otra de las zonas que simboliza mayor riesgo en todo el país, las razones son similares en la gran mayoría de casos, puesto que algunos candidatos inclusive han declinado su participación en las siguientes elecciones, abogando falta de condiciones en cuanto a los factores de seguridad que debe otorgar el gobierno nacional.

Como claramente argumentó el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien meses después del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay argumentó la falta de garantías como una de las razones para no formar parte de la contienda electoral.

La lista de las cinco zonas que podrían presentar un mayor riesgo electoral son: Sur de Meta-Guaviare, Caquetá y Chocó.

El próximo domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas y las consultar presidenciales.