Nación

Crisis Colombia-Ecuador: once mil efectivos fueron enviados a la zona de frontera, anunció el minDefensa

El ministro Pedro Sánchez además indicó que en los últimos días fueron destruidos 39 laboratorios de cocaína.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 5:30 p. m.
Ministerio de Defensa refuerza la seguridad en frontera con Ecuador.
Ministerio de Defensa refuerza la seguridad en frontera con Ecuador. Foto: guillermo torres-semana

En medio de la crisis diplomática que hay entre Colombia y Ecuador por la grave situación de frontera, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que 11 mil efectivos de la Fuerza Pública fueron enviados para atacar el crimen organizado.

“Hemos desplegado más de 11.000 hombres en la frontera colombo-ecuatoriana y avanzamos en coordinación con las Fuerzas Militares del país vecino para desarrollar operaciones espejo que permitan asfixiar las economías del narcotráfico”, dijo el ministro Sánchez.

Agregó el titular de la cartera de Defensa que “adicionalmente, nuestra @PoliciaColombia articulada con la DEA obtuvo un importante resultado en la zona fronteriza del Putumayo. Una vez concluyan los procedimientos legales, se informará oportunamente”.

De igual manera, el ministro Sánchez indicó que en la zona de frontera con Ecuador “39 laboratorios de cocaína fueron destruidos por nuestra Fuerza de Tarea Hércules del @COL_EJERCITO en la frontera con Ecuador”.

Nación

Fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de Calarcá en Caquetá: hay varios ilegales abatidos

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Nación

Magistrada Paola Meneses podrá participar en el debate de la emergencia económica. Corte rechazó impedimento

Nación

Esta es la queja disciplinaria contra el alcalde de Uribia, La Guajira, por las irregularidades en millonario contrato de obras públicas

Cali

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Cartagena

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Nación

Exembajador Daniel Garcés: este es el escrito de acusación en su contra. Fiscalía se prepara para juzgarlo

Nación

Gonzalito: el criminal que estuvo en las AUC, lideró el Clan del Golfo y murió negociando la paz

Nación

Cayó cabecilla armado alias Motor, en Nariño: autoridades incautaron granadas para dron y fusiles

Nación

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

De otra parte, las Fuerzas Militares reportaron golpes a finanzas del narcotráfico en el pacífico nariñense.

En el laboratorio se producían aproximadamente cuatro toneladas de cocaína cada mes.
Fuerza pública destruye laboratorios de cocaína en el pacífico nariñense. Foto: Ejército Nacional

“Vienen desarrollando operaciones de acción decisiva en las zonas rurales del Pacífico sur nariñense, las cuales han permitido la destrucción de laboratorios para procesamiento de pasta base de cocaína, desarticulando una fuente clave de recursos con que cuentan los grupos armados organizados ilegales para financiar sus actividades, adquirir material de guerra e intendencia, así como mantener el control territorial”.

Las Fuerzas Militares agregaron que “cada uno de los laboratorios ubicados y destruidos controladamente, tenía la capacidad de producir cerca de media tonelada semanal de pasta base de coca, constituyéndose en un eslabón clave para el sostenimiento financiero y logístico de las disidencias de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Bloque Occidental Jacobo Arenas y el GAO Comuneros del Sur”.

Desmantela laboratorios de cocaína acondicionados en viviendas pertenecientes al ELN en Norte de Santander.
Ministerio de Defensa reportó la destrucción de varios laboratorios de cocaína en frontera con Ecuador. Foto: Ejército

“Con este resultado se afecta de manera directa su capacidad para financiar actividades criminales asociadas a la producción y comercialización de estupefacientes, debilitando su accionar ilegal en la región”, señalaron las Fuerzas Militares.

Es de anotar que la crisis entre los dos países inició luego de que Ecuador acusara a Colombia de no cooperar en la lucha contra el narcotráfico.

Más de Nación

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

Crisis Colombia-Ecuador: once mil efectivos fueron enviados a la zona de frontera, anunció el minDefensa

En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco durante estos últimos días del año.

Fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de Calarcá en Caquetá: hay varios ilegales abatidos

Operativos de la Policía de Barranquilla.

Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Paola Andrea Meneses Mosquera magistrada de la Corte Constitucional Bogota junio 14 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Magistrada Paola Meneses podrá participar en el debate de la emergencia económica. Corte rechazó impedimento

La Guajira

Esta es la queja disciplinaria contra el alcalde de Uribia, La Guajira, por las irregularidades en millonario contrato de obras públicas

Docentes y estudiantes recibieron en Buga los kits pedagógicos y pantallas táctiles entregados a 148 colegios del Valle del Cauca.

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

El italiano Andrea Verardini Prendiparte.

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Daniel Garcés fue funcionario del gobierno del cambio.

Exembajador Daniel Garcés: este es el escrito de acusación en su contra. Fiscalía se prepara para juzgarlo

No

Admiten demanda que busca la ‘muerte política’ de nueve congresistas por el caso UNGRD

Render de lo que será el nuevo Estadio El Campín, en Bogotá

¿Qué pasará con el Palacio del Colesterol ad portas de iniciar las obras del nuevo estadio El Campín?

Noticias Destacadas