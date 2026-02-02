Crisis Colombia-Ecuador: once mil efectivos fueron enviados a la zona de frontera, anunció el minDefensa

En medio de la crisis diplomática que hay entre Colombia y Ecuador por la grave situación de frontera, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que 11 mil efectivos de la Fuerza Pública fueron enviados para atacar el crimen organizado.

“Hemos desplegado más de 11.000 hombres en la frontera colombo-ecuatoriana y avanzamos en coordinación con las Fuerzas Militares del país vecino para desarrollar operaciones espejo que permitan asfixiar las economías del narcotráfico”, dijo el ministro Sánchez.

Agregó el titular de la cartera de Defensa que “adicionalmente, nuestra @PoliciaColombia articulada con la DEA obtuvo un importante resultado en la zona fronteriza del Putumayo. Una vez concluyan los procedimientos legales, se informará oportunamente”.

De igual manera, el ministro Sánchez indicó que en la zona de frontera con Ecuador “39 laboratorios de cocaína fueron destruidos por nuestra Fuerza de Tarea Hércules del @COL_EJERCITO en la frontera con Ecuador”.

De otra parte, las Fuerzas Militares reportaron golpes a finanzas del narcotráfico en el pacífico nariñense.

Fuerza pública destruye laboratorios de cocaína en el pacífico nariñense. Foto: Ejército Nacional

“Vienen desarrollando operaciones de acción decisiva en las zonas rurales del Pacífico sur nariñense, las cuales han permitido la destrucción de laboratorios para procesamiento de pasta base de cocaína, desarticulando una fuente clave de recursos con que cuentan los grupos armados organizados ilegales para financiar sus actividades, adquirir material de guerra e intendencia, así como mantener el control territorial”.

Las Fuerzas Militares agregaron que “cada uno de los laboratorios ubicados y destruidos controladamente, tenía la capacidad de producir cerca de media tonelada semanal de pasta base de coca, constituyéndose en un eslabón clave para el sostenimiento financiero y logístico de las disidencias de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Bloque Occidental Jacobo Arenas y el GAO Comuneros del Sur”.

Ministerio de Defensa reportó la destrucción de varios laboratorios de cocaína en frontera con Ecuador. Foto: Ejército

“Con este resultado se afecta de manera directa su capacidad para financiar actividades criminales asociadas a la producción y comercialización de estupefacientes, debilitando su accionar ilegal en la región”, señalaron las Fuerzas Militares.

Es de anotar que la crisis entre los dos países inició luego de que Ecuador acusara a Colombia de no cooperar en la lucha contra el narcotráfico.