Tensión con Ecuador y expectativa con Venezuela: el doble frente comercial de Colombia

Después del papel protagónico de Estados Unidos, como destino de las exportaciones colombianas se ubican Ecuador y Venezuela. Con el primero se han construido relaciones comerciales que suman, a noviembre de 2025, 2.300 millones de dólares. Mientras tanto, el comercio con Venezuela ha pasado de los gloriosos en la primera década de este siglo, con negocios por 7.000 millones de dólares, a los dolorosos con el cierre de la frontera y la pandemia. Debido a la llegada de Gustavo Petro al poder, se restablecieron las relaciones diplomáticas y se profundizaron los negocios, que para 2025 se estiman, según la Cámara Colombo Venezolana, en 1.250 millones de dólares.

Hoy estos dos mercados viven realidades distintas. En el caso ecuatoriano, la crisis se desató cuando el Gobierno de Daniel Noboa acusó a Colombia de falta de compromiso en el combate al narcotráfico y al crimen organizado en la frontera. Impuso aranceles del 30 por ciento a productos colombianos. A ello, el Gobierno de Gustavo Petro respondió con aranceles recíprocos del 30 por ciento y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Y la tensión aumentó cuando Ecuador elevó hasta 900 por ciento la tarifa para transportar crudo colombiano por ese país.

Oliva Diazgranados presidente de la Cámara Colombo Ecuatoriana. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Para Oliva Diazgranados, presidenta de la Cámara Colombo Ecuatoriana, está en juego la viabilidad de las compañías que se ubican en los dos países y que dependen una de la otra. Son miles de empresas y la gran mayoría corresponde a pequeñas y medianas. “Están en riesgo los empleos y el poder adquisitivo en los dos países, porque no estamos hablando de productos suntuarios que se exportan entre Colombia y Ecuador. Son productos de primera necesidad. Entre 60 y 70 por ciento de lo que Colombia exporta es materia prima. Lo mismo desde Ecuador”, afirma.

Además, Diazgranados se pregunta: “¿Cuántas reformas tributarias podemos tener en el recaudo tributario que hay solo de Colombia hacia Ecuador?”.

Entretanto, al cierre de esta edición hay expectativa por una reunión entre Petro y Noboa. A juicio de Diazgranados, el desarrollo de estas tensiones comerciales podría tener una extensión en el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia el próximo martes.

En el caso ecuatoriano, es posible que el tema de la frontera se toque en la cumbre Trump-Petro. Frente a Venezuela, se estima que la transición puede durar varios años. Foto: ADOBE STOCK

¿Por qué? Cabe recordar que Ecuador anunció recientemente un acuerdo con Estados Unidos para mejorar la seguridad en la frontera norte y muy posiblemente será uno de los temas que se toque en la cumbre Trump-Petro.

La otra cara de la moneda la tiene Venezuela. Aunque persiste la incertidumbre sobre el rumbo que va a tomar el país en manos de Delcy Rodríguez y cómo será la alineación con Estados Unidos, las expectativas sobre su recuperación van en aumento.

Para Juan Gabriel Pérez, presidente saliente de la Cámara Colombo Venezolana, las operaciones con el vecino país representan “mucho más de lo que le vendemos a España o a Canadá”.

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Resalta que ya empezaron a llegar las divisas. Dice que esta semana entraron 300 millones de dólares y eso permite dinamizar la economía. El reto en materia petrolera en Venezuela, agrega, no solo es volver a tener una producción de unos 3 o 4 millones de barriles. “Un representante del sector petrolero venezolano me dice que la meta a diez años son 6 millones de barriles. Entonces, esto necesita un trabajo e inversión muy fuertes y muchas empresas que acompañen todo este proceso”.

Según él, hay una oportunidad para que el empresario colombiano invierta en ese país, haga joint ventures o fusiones y adquisiciones con empresas venezolanas, y también en materia de infraestructura. “Argos ya anunció esta semana que quiere volver a producir cemento en Venezuela”, dijo Pérez. Y agregó: “Los primeros que lleguen van a tener más oportunidad. Esa transición no se va a dar en el corto plazo. Ya se ven signos de cambio y una expectativa positiva, pero todavía faltan muchas cosas para que Venezuela vuelva a ser la de antes. Vamos a tener diez años por lo menos de ese proceso de transición. Pero Venezuela va a ser el país que más crecerá en América Latina en los próximos 20 años, y Colombia es el llamado a ayudar en esa reconstrucción”.