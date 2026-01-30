Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 30 de enero

El dólar es una de las monedas más importantes a nivel global y que tienen una gran Tiene incidencia en las economías emergentes. En Colombia, por ejemplo, es fundamental, dado que funciona como la principal divisa para el comercio internacional, las importaciones y exportaciones, la deuda externa y como referencia de inversión, lo que impacta directamente la inflación, el costo de vida y el bolsillo de los ciudadanos.

Un dólar alto beneficia a los exportadores y a los receptores de remesas, mientras que un dólar bajo favorece a los importadores y, a la par, reduce el costo de los productos traídos del exterior.

Este es el precio del dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Durante los últimos días, la divisa ha presentado una reducción considerable en el mercado spot, tocando mínimos que no se veían desde el 2021, llegando a un precio de $ 3.590, lo que ha motivado a ahorradores e inversionistas colombianos a vigilar aún más la cotización de la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: esta es la fluctuación del viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes, 30 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,573.79 y de venta de $ 3,716.38.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor para cada ciudad del país, aquí le contamos cómo están fluctuando los valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,615 3,742 127 Cali 3,610 3,760 150 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,620 3,675 55 Medellín 3,520 3,676 156 Pereira 3,630 3,730 100

De otro lado, si usted desea analizar el valor del dólar y su comportamiento durante los últimos días, tenga en cuenta el siguiente histórico de la divisa de los últimos 6 días.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 29 de enero de 2026 3573.79 3716.38 3665.97 Miércoles 28 de enero de 2026 3588.28 3724.66 3678.59 Martes 27 de enero de 2026 3597.24 3733.28 3676.02 Lunes 26 de enero de 2026 3600.69 3738.28 3637.88 Domingo 25 de enero de 2026 3600.69 3742.07 3637.88 Sábado 24 de enero de 2026 3602.41 3743.79 3637.88

Si lo que desea es conocer la fluctuación de la moneda por establecimiento comercial, tenga en cuenta el siguiente cuadro con los valores de distintas casas de cambio:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,550 3,760 210 Amerikan Cash 3,620 3,720 100 Cambios AG 3,630 3,760 130 Cambios Kapital 3,600 3,710 110 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,710 110 El Condor Cambios 3,570 3,720 150

Es importante que sepa que las casas de cambio son establecimientos que definen sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, es decir, a partir de los precios y las fluctuaciones que tiene el mercado.

Normalmente, tienen en cuenta los precios en otras casas de cambio, además de la fluctuación en bancos y otros actores del mercado.