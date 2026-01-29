Economía

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Por medio de diversas reacciones, sentaron su posición frente al tema.

Manuel Santiago Sánchez González

30 de enero de 2026, 12:54 a. m.
La Corte emitió una medida provisional.
La Corte emitió una medida provisional. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Adobe Stock

En la tarde del 29 de enero de 2026, el país conoció la decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como medida provisional.

Frente a la noticia, diversos gremios se han pronunciado sobre la medida provisional impuesta por la Corte. En primer lugar, el Consejo Gremial señaló que actualmente no existe una crisis imprevisible, que se cuentan con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios y que no pueden usarse poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático.

“Respetamos plenamente la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. La suspensión del decreto de emergencia era necesaria, es coherente con la Constitución y cumple la función clave de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de medidas excepcionales que producirían efectos inmediatos e irreversibles”, señaló Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial.

Emergencia Económica, decreto
Emergencia Económica, decreto Foto: Semana

Junto a esto, Analdex señaló que “la Corte suspende el decreto mientras hace un estudio de fondo. Lo que hemos señalado del sector privado es que no hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica”.

Además, el gremio destaca que la decisión de la Corte busca evitar que se causen daños a la economía nacional mientras se efectúan los análisis y estudios y se toma una decisión de fondo.

Pronunciamiento de Bruce Mac Master

En primer lugar, el líder gremial destacó la importancia de la noticia, señalando que la Corte se tomará el tiempo de analizar la medida a fondo y las implicaciones que podría traer la misma.

Políticos reaccionan a la suspensión del decreto de emergencia económica: “Los magistrados protegieron la Constitución y a los colombianos”

“Es muy importante porque en este momento hay más o menos un gran consenso nacional alrededor de que no existen causales para que se pudiera decretar una emergencia económica. No se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o una ley de financiamiento presentada por el gobierno nacional”, señaló Mac Master.

Por otra parte, el presidente de la Andi señaló que la medida es muy importante también desde el punto de vista constitucional. Además, destacó que, de mantenerse la emergencia económica, hubiese podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluidos ciudadanos y municipios que estaban siendo afectados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica.

“Es una noticia importante para la democracia, es una noticia importante para la institucionalidad colombiana, es una noticia importante para el Estado de Derecho y la defensa del Estado de Derecho en Colombia”, completó Mac Master.

