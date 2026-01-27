Exministro de Hacienda de Petro rechazó el decreto de emergencia económica. Su concepto llegó a la Corte

Exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro se suman al rechazo que ha provocado el decreto que declaró la emergencia económica en Colombia. Una situación con la que se pretende recoger más de 11 billones de pesos en impuestos.

El magistrado Carlos Camargo, ponente en este proceso, le pidió a académicos, expertos y diferentes sectores en la materia que entregaran sus conceptos frente a la declaratoria que firmó el presidente Gustavo Petro y la viabilidad frente a la Constitución y la ley.

Dos de esos conceptos que llegaron fueron los del exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, y el del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien ha tenido una postura crítica sobre el gobierno del que hizo parte.

En desarrollo...