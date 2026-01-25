Gustavo Petro, sobre la ponencia que pide suspender el decreto de emergencia económica: “No está basada en la ciencia”

Gustavo Petro, presidente de la República, contestó una columna de José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de su gobierno, sobre el efecto perjudicial que puede tener el aumento del salario mínimo y la revaluación de la tasa de cambio en Colombia.

“El efecto conjunto puede ser muy perjudicial para uno de los resultados económicos positvos del año pasado: el fuerte aumento de las exportaciones no tradicionales. El impacto puede ser particularmente fuerte para los renglones agropecuarios, que fueron los más dinámicos y algunos generan empleo formal en el campo, con alta proporción de trabajadores de salario mínimo", manifestó Ocampo en su cuenta de X.

Petro respondió que la inflación “es una lucha de clases en la distribución del producto”.

“Las facultades de economía de Colombia deben recordar que jamás han sido controvertidas científicamente las tesis sobre la riqueza basada únicamente en el valor trabajo”, resaltó el mandatario.

Señor economista Ocampo, como usted bien sabe, si leyó a Piero Saffra, neoricardiano le llamaban, la inflación es una lucha de clases en la distribución del producto.



Las facultades de economía de Colombia deben recordar que jamás han sido controvertidas científicamente, las… https://t.co/IwNVlVc4zj — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 25, 2026

Y envió un mensaje a jueces, economistas y estudiantes de Colombia: “La riqueza la genera el trabajo”.

Luego, aprovechó para enviar un mensaje sobre la ponencia de Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, que pide suspender el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. De acuerdo con Petro, esta no se basa en “la ciencia”.

“La ponencia del magistrado Camargo, a quien no apoyé para ser magistrado de la Corte Constitucional, en los decretos tributarios de emergencia del Gobierno, no está basada en la ciencia de la economía política, ni en la teoría comprobada fehacientemente, con más de un millón de muertos de la humanidad, en el virus covid-19, cuya mayor lección a los economistas del mundo, es que la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”, manifestó Petro en redes sociales.

Finalmente, el presidente arremetió contra Ocampo, asegurando que “el ministro de Hacienda que nombré en 2022 hizo todo lo contrario al programa de gobierno, que es mandato popular y se cumple”.