CONFIDENCIALES
Gustavo Petro arremete contra José Antonio Ocampo y lo señala de ocultar problemas: “Quería el saboteo del programa del cambio”
En un trino sobre la deuda externa, el presidente se refirió el destacado economista, quien fue su primer ministro de Hacienda.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El primer gabinete de Gustavo Petro contó con muchos personajes de primer nivel en la política y la academia colombiana. Uno de ellos fue José Antonio Ocampo, quien había sido ministro de Agricultura y llegó a desempeñarse en la cartera de Hacienda. Hoy es Profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia.
Las cosas no salieron bien y Ocampo terminó saliendo del gabinete, por decisión del presidente Petro, tras varias diferencias de criterio.
El primer mandatario se despachó contra su exministro en un trino este domingo. Para explicar el tema de la deuda externa, Petro aseguró: “Debió mi ministro de Hacienda, (José) Antonio Ocampo, presentarme el problema, pero lo ocultó, él en realidad estaba comprometido con un sector social y político que quería el saboteo del programa del cambio, y yo, creía que era posible la amplitud pluri-ideológica y el Pacto social”.
El presidente asegura que llegó a tenerlo a su lado por “una ingenuidad mía motivada por mi sesgo académico. Me gusta gente con ideas, pero hay un mercado de las ideas. Y también porque creo en la propuesta del Diálogo Nacional de Jaime Bateman. Pero esta solo podrá ser posible si hay una enorme movilización popular".