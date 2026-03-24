Delcy Rodríguez anuncia que Venezuela enviará una delegación a Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que una delegación de diplomáticos venezolanos viajará esta semana a Washington para formalizar una nueva etapa de diálogo político con el gobierno de Donald Trump, el cual ha venido afianzándose en las últimas semanas.

El anuncio lo hizo durante un encuentro con inversionistas y cámaras empresariales en el Palacio de Miraflores, donde también pidió al Gobierno estadounidense el cese de las sanciones contra la economía venezolana. “Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogos diplomáticos, políticos entre los dos gobiernos”, dijo Rodríguez.

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Rodríguez no precisó la fecha exacta del viaje ni los nombres de quienes integrarán la misión, pero afirmó que a su regreso espera “avanzar en cosas más concretas”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

El anuncio llega casi tres semanas después de que Venezuela y Estados Unidos acordaran formalmente restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. En ese contexto, entró en vigor la Licencia General 53 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que habilita a bancos y proveedores estadounidenses a operar con misiones diplomáticas venezolanas, permitiendo abrir cuentas, procesar pagos y cubrir gastos operativos de embajadas y consulados.

El encuentro con inversionistas sirvió también de plataforma para fijar una posición sobre el marco económico que Caracas busca construir con Washington. Rodríguez subrayó la necesidad de pasar del modelo actual de licencias temporales, como las otorgadas a Chevron, hacia un sistema de seguridad jurídica permanente que brinde certidumbre a las inversiones a corto, mediano y largo plazo. En esa línea, el Gobierno venezolano destacó que el país posee reservas de oro, bauxita y diamantes que representan oportunidades para el sector privado internacional.

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“Le hemos pedido al presidente Trump, para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, subrayó Rodríguez.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images

El proceso de acercamiento bilateral ha avanzado a un ritmo acelerado desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Entre los hitos alcanzados figuran el restablecimiento de misiones diplomáticas, la visita de altos funcionarios de energía y defensa, y la oficialización de nuevos contratos de suministro de PDVSA.

El pasado 20 de marzo, Rodríguez recibió en Miraflores a una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense junto a la encargada de negocios Laura Dogu.

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El contexto judicial añade urgencia al proceso. La audiencia de juicio de Maduro, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo. El exmandatario enfrenta cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas destructivas, y un cuarto de posesión de dichas armas. Flores enfrenta cargos similares por conspiración para importar cocaína y posesión de armas.