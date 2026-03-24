Mundo

Delcy Rodríguez anuncia que Venezuela enviará una delegación a Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo?

La mandataria pidió nuevamente el fin de las sanciones que Washington tiene contra el Gobierno venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de marzo de 2026, 3:59 p. m.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que una delegación de diplomáticos venezolanos viajará esta semana a Washington para formalizar una nueva etapa de diálogo político con el gobierno de Donald Trump, el cual ha venido afianzándose en las últimas semanas.

El anuncio lo hizo durante un encuentro con inversionistas y cámaras empresariales en el Palacio de Miraflores, donde también pidió al Gobierno estadounidense el cese de las sanciones contra la economía venezolana. “Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogos diplomáticos, políticos entre los dos gobiernos”, dijo Rodríguez.

Las claves de las salidas de aliados de Nicolás Maduro del gobierno de Delcy Rodríguez

Rodríguez no precisó la fecha exacta del viaje ni los nombres de quienes integrarán la misión, pero afirmó que a su regreso espera “avanzar en cosas más concretas”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

El anuncio llega casi tres semanas después de que Venezuela y Estados Unidos acordaran formalmente restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. En ese contexto, entró en vigor la Licencia General 53 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que habilita a bancos y proveedores estadounidenses a operar con misiones diplomáticas venezolanas, permitiendo abrir cuentas, procesar pagos y cubrir gastos operativos de embajadas y consulados.

Mundo

Marco Rubio testifica en juicio de amigo acusado de hacer lobby para Venezuela

Mundo

Comienza la megaobra del portaviones más grande de Europa

Estados Unidos

Relato de azafata sobreviviente tras accidente aéreo en Nueva York: “Fue un milagro”

Estados Unidos

Destinaron miles de dólares de fondos públicos para el anuncio de Kristi Noem en el Monte Rushmore montada en un caballo

Mundo

EE. UU. anuncia el despliegue de un portaaviones cerca de Colombia y otros países para operaciones con fuerzas marítimas

Estados Unidos

¿En riesgo solicitudes de asilo?: Corte Suprema de los Estados Unidos revisa si es legal realizar trámite en la frontera

Mundo

Así le fue a Gustavo Petro en el ‘ranking’ de popularidad de presidentes latinoamericanos: esta fue su posición

Política

“Le dije a Maduro personalmente”: Gustavo Petro insistió que en Venezuela debe existir un periodo de transición

Estados Unidos

Se acerca el juicio contra Nicolás Maduro: el dictador venezolano comparecerá ante la justicia de EE. UU., esto es lo que debe saber

Mundo

Trump sugiere replicar estrategia venezolana en Irán : “tal vez encontremos a alguien así”

El encuentro con inversionistas sirvió también de plataforma para fijar una posición sobre el marco económico que Caracas busca construir con Washington. Rodríguez subrayó la necesidad de pasar del modelo actual de licencias temporales, como las otorgadas a Chevron, hacia un sistema de seguridad jurídica permanente que brinde certidumbre a las inversiones a corto, mediano y largo plazo. En esa línea, el Gobierno venezolano destacó que el país posee reservas de oro, bauxita y diamantes que representan oportunidades para el sector privado internacional.

Él es Vladimir Padrino, el poderoso ministro de Defensa de Nicolás Maduro que fue destituido por Delcy Rodríguez

“Le hemos pedido al presidente Trump, para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, subrayó Rodríguez.

Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images

El proceso de acercamiento bilateral ha avanzado a un ritmo acelerado desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Entre los hitos alcanzados figuran el restablecimiento de misiones diplomáticas, la visita de altos funcionarios de energía y defensa, y la oficialización de nuevos contratos de suministro de PDVSA.

El pasado 20 de marzo, Rodríguez recibió en Miraflores a una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense junto a la encargada de negocios Laura Dogu.

Revelan cómo vive Maduro en prisión: grita desde su celda y sale en tiempo reducido, siempre con grilletes en los pies

El contexto judicial añade urgencia al proceso. La audiencia de juicio de Maduro, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo 26 de marzo. El exmandatario enfrenta cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas destructivas, y un cuarto de posesión de dichas armas. Flores enfrenta cargos similares por conspiración para importar cocaína y posesión de armas.