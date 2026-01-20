Un helicóptero perdió el control en pleno vuelo y se estrelló contra árboles: el accidente quedó en video y dejó un herido grave

Por redes sociales ha rondado un video de un accidente aéreo que involucró a un helicóptero, el cual perdió el control en el aire y se chocó contra unos árboles mientras caía al suelo.

Una persona quedó gravemente herida tras el incidente que tuvo lugar cerca de Timber Lakes, en el condado de Wasatch, Utah, en Estados Unidos. Los hechos se registraron el pasado domingo, 18 de enero. La situación sigue bajo investigación de las autoridades para determinar las causas.

El pasajero que resultó herido fue trasladado a un centro médico por los servicios de emergencia, donde recibe tratamiento por una lesión en la cabeza. Otras tres personas que estaban a bordo fueron evaluadas en el lugar y se determinó que no necesitaban ser atendidas en un hospital.

Las autoridades están investigando las causas del accidente. Foto: Tomada de KSLTV - (NTSB). (Chopper 5)

La Oficina del Sheriff del condado de Wasatch detalló que el choque del helicóptero se reportó en la ruta estatal 35, alrededor de las 3 de la tarde de aquel día.

El actor estadounidense David Sparks, protagonista del programa de remodelación de carros Diesel Brothers, notificó en sus redes sociales que el helicóptero pertenecía a uno de sus amigos y que estaba dentro de la nave al momento del accidente. Incluso, Sparks fue quien publicó el video que se ha compartido miles de veces en internet, pese a que aclaró que no fue quien lo grabó.

“Este es mi amigo Derek, y estoy sumamente agradecido de que él y las otras tres personas a bordo sobrevivieran a lo que fue un accidente realmente aterrador”, escribió el actor en su cuenta de Instagram. “Derek es conocido por ser un piloto muy seguro y competente”.

“A toda mi familia de pilotos de helicóptero que ven esto: las cosas pueden salir mal en un abrir y cerrar de ojos. Esto es un recordatorio para mantener la agudeza, la humildad y nunca dejar de entrenar para lo impensable“, explicó en su publicación.

“El entrenamiento en alta altitud y gestión de potencia es importante: Áreas confinadas. Altitud de densidad. Puntos de aborto. Toma de decisiones bajo presión. Procedimientos de emergencia hasta que se conviertan en memoria muscular”, siguió su mensaje.

Un actor famoso notificó que uno de sus amigos estaba volando en el helicóptero. Foto: Tomada de KSLTV - (NTSB). (Chopper 5)

“Me alegra que sigas aquí, hermano“, concluyó.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos informó que estaba investigando el accidente para averiguar si se trató de un problema mecánico o un error humano. De acuerdo con las indagaciones preliminares de los expertos, los árboles del bosque donde cayó la nave amortiguaron el golpe y previnieron que hubiese sido una tragedia.