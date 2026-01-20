Se registra otro accidente ferroviario en España: varios heridos al chocar un tren con un muro caído en las vías

Un tren de cercanías chocó este martes, 20 de enero, contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de Barcelona, lo que dejó varias personas heridas, informó Protección Civil de la región de Cataluña.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje”, indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran “atendiendo a las personas heridas” por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Los servicios de emergencias catalanes informaron, de su lado, que sus equipos “están atendiendo al menos a 15 personas afectadas”.

Hasta la zona se desplazaron once ambulancias, añadieron en su cuenta de X.

Por el momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido y del estado de los heridos.

La primera alerta sobre el impacto se recibió a través del número de emergencias 112 a las 21:02 horas.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro ferroviario 64. De acuerdo con las hipótesis preliminares, el tren de la línea R4, que cubría el trayecto entre Manresa y Sant Vicenç de Calders, colisionó frontalmente contra un muro de contención que se habría derrumbado sobre la vía.

Los servicios de emergencia, que movilizaron a unos 70 bomberos hasta el lugar, comunicaron mediante redes sociales que el muro de contención fue reforzado para impedir nuevos desprendimientos.

Asimismo, tuvieron que rescatar a uno de los heridos, quien había quedado atrapado en el interior del convoy siniestrado.

Este nuevo incidente ocurre mientras España se encuentra bajo la conmoción por el grave accidente ferroviario del domingo en Andalucía, en el sur del país, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron.

Varios heridos al chocar un tren con un muro caído en las vías en región española de Cataluña Foto: Europa Press via Getty Images

El balance de fallecidos por el accidente entre dos trenes aumentó en uno más, y alcanza los 42, según informaron este martes las autoridades regionales de Andalucía.

“Durante la tarde se ha localizado una nueva víctima en uno de los vagones Alvia, por lo que la cifra de fallecidos se eleva ya a 42”, indicó el gobierno regional de Andalucía en un comunicado emitido en la tarde sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba.

Por su parte, el ministro español del Interior descartó el martes la hipótesis del sabotaje en la trágica colisión de dos trenes que causó al menos 41 muertos el domingo por la noche.

Las autoridades en España investigan las causas del choque de trenes que ha dejado 41 muertos, Foto: AFP

“Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario”, explicó Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.