Si va a comprar televisor para ver el Mundial 2026, esto es lo que realmente debe tener en cuenta antes de elegir

A medida que se aproxima el Mundial de la Fifa 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, crece el interés entre los colombianos por renovar su televisor y así disfrutar cada partido con mayor calidad. El torneo, que contará por primera vez con 48 selecciones, eleva la expectativa, especialmente por el nuevo formato y la posibilidad de seguir de cerca la actuación de la Selección Colombia en una cita histórica del fútbol.

De acuerdo con las proyecciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), podría darse un aumento moderado en la venta de televisores en el país, estimado entre el 5 % y el 7 %. Sin embargo, el antecedente del Mundial de 2022 resulta llamativo, ya que, pese a la ausencia de Colombia en esa edición, la comercialización de estos equipos registró un crecimiento cercano al 50 %.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) y marcas como TCL, para escoger el televisor ideal es fundamental entender las distintas tecnologías de pantalla que existen actualmente en el mercado.

Al elegir un televisor para disfrutar del Mundial 2026, uno de los aspectos clave a considerar es la tasa de refresco, un parámetro que indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en la pantalla, medida en hercios (Hz).

Para eventos deportivos de ritmo rápido como el fútbol, una tasa de refresco alta es esencial para garantizar una experiencia visual fluida y sin interrupciones. En este sentido, recomiendan optar por un televisor con al menos 120 Hz, lo que permitirá seguir la acción sin perder detalles importantes.

La compra de un televisor de segunda mano es una buena opción para quienes buscan ahorrar dinero. | Foto: Getty Images

Otro elemento crucial en la elección de un televisor es su resolución. El estándar actual para una visualización de calidad es el 4K (Ultra HD), que ofrece una densidad de píxeles cuatro veces mayor que los modelos Full HD. Esta mayor cantidad de píxeles se traduce en imágenes más nítidas y detalladas, permitiendo a los espectadores disfrutar de una experiencia más inmersiva.

Además, algunos televisores en el mercado cuentan con resolución 8K, que ofrece aún más calidad visual, aunque actualmente el contenido en 8K es limitado. Sin embargo, esta tecnología representa una inversión a largo plazo, ya que en el futuro es probable que haya más contenido disponible en esta resolución. Por lo que, si encuentra un buen descuento, podría tratarse de una excelente oportunidad para comprar un televisor que ofrezca una calidad superior y mayor durabilidad.

Los modelos de 65 y 55 pulgadas mantienen una demanda sólida, mientras que los televisores de dimensiones más pequeñas han ido perdiendo protagonismo de forma acelerada frente a las opciones de mayor tamaño. De cara a este importante evento futbolero, expertos anticipan una preferencia creciente por pantallas de 75 pulgadas en adelante, incluso cercanas a las 100.

No obstante, expertos advierten que la elección debe considerar el espacio disponible en el hogar y la distancia de visualización, ya que un televisor demasiado grande puede afectar la comodidad e incluso la salud visual. Una pantalla amplia, bien dimensionada, permite un campo de visión más envolvente y un mayor aprovechamiento de la resolución 4K.

La investigación sugiere que el aumento de resolución no siempre se traduce en más nitidez. | Foto: Getty Images