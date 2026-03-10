Seis goles en nueve partidos. Esos son los números de Rodrigo Contreras que tienen enamorada a la afición de Millonarios.

Después de varios semestres errando en la contratación de delanteros extranjeros, esta vez pareciera que la directiva le dio al indicado para afrontar Liga, así como Copa Sudamericana.

Fue justamente en el torneo internacional y, ante Atlético Nacional, que el argentino empezó a ganarse la aceptación total de los aficionados azules.

Rodrigo Contreras tras anotar golazo en Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Foto: Oficial Millonarios

Su doblete de tantos en Medellín, más uno que marcó en el reciente juego del torneo local frente a Cúcuta, ya hace pensar al embajador en asegurar los goles del Tucu por mucho más tiempo.

A principios del año en curso, Contreras llegó del exterior a través de un préstamo. Este fue firmado hasta finales de 2026, pero no una compra definitiva, que es por lo que ahora presionará el hincha de Millonarios.

Ante el auge goleador con el que viene el goleador, en las últimas horas el periodista Mariano Olsen ha referido en cuenta de X: “Rodrigo Contreras está vinculado con Millonarios a préstamo hasta el 31 de diciembre”.

De acuerdo con el comunicador, el atacante podría quedarse más allá del fin de su préstamo, pero dependerá de Millonarios y si estos ejecutan la opción de compra que está fijada en un valor alto para los negocios que se mueven en Colombia.

“La opción de compra fue fijada por CD Antofagasta de Chile en 2 millones de dólares”, precisa del valor a desembolsar por el cuadro capitalino.

Rodrigo Contreras celebra con Mackalister Silva. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Una fuente que maneja Olsen le dio a entender que la viabilidad de esto es real: “Todo es conversable. Rodrigo es feliz en Millonarios y quiere quedarse”, explica.

En plataformas que tasan los jugadores de fútbol activos como Transfermarkt, el argentino está avaluado en 1,5 millones de dólares. Eso lo que marcaría es que entre el millón y dos podría estar el valor para que el embajador se haga con el 100 % del pase.

Gran acogida en Millonarios por sus goles

Al término del juego ante Cúcuta Deportivo del pasado lunes, Contreras salió ovacionado por las gradas del estadio El Campín. “Tucu, tucu”, gritaron en el costado occidental y el alavado retribuyó con aplausos.

David Mackalister Silva, como capitán y voz de mando en el equipo, fue consultado en zona mixta sobre el impacto de Contreras al interior del plantel.

“Yo creo que Rodrigo viene haciendo un trabajo excepcional y nos está dando una mano importantísima. Los delanteros con esa confianza nos ayudan mucho”, precisó el capitán azul.

Leonardo Castro, con quien comparte en la dupla de ataque, también reconoció lo importante que ha sido tener un buen aliado y compenetrarse bien para destacar ambos.

“Sabemos que es un gran jugador, un jugador que viene a competir, una competencia sana. No importa quién haga el gol, lo importante es que el equipo sume”, dijo Chacho de una sana competencia.

Contreras acudió a rueda de prensa donde agradeció el cariño, así como empezó a meter presión por una compra. “Estoy muy feliz en este club y ojalá que sea por muchos años”, lanzó.