Obra maestra de Rodrigo Contreras para la alegría de Millonarios: pase de Mackalister y espectacular volea

Millonarios sigue activo en la Liga Betplay y ahora también se mentaliza para pelear por el título en junio. Por la décima fecha del torneo colombiano, el equipo azul se dio cita en El Campín con el recién ascendido Cúcuta Deportivo, en un estadio con más de 30 mil hinchas. Rodrigo Contreras fue la gran figura del juego.

El embajador llegó a este partido con aire de favorito y totalmente inspirado tras el partido con Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. Cabe recordar que el equipo azul fue a la ciudad de Medellín y marcó tres goles que le fueron suficientes para clasificar a la fase de grupos del torneo de la Conmebol, con doblete de Contreras.

Ahora, le llegó la hora para volver a la Liga Betplay y tratar de ascender lo más que pueda en la tabla de posiciones para comenzar el camino a la clasificación a los playoffs. Hay un factor común en este nuevo ciclo del técnico argentino Fabián Bustos y es ese buen nivel goleador del atacante Rodrigo Contreras.

Rodrigo Contreras celebra con Mackalister Silva. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Ante el Cúcuta Deportivo, Rodrigo Contreras fue nuevamente titular y marcó otro golazo. Vale resaltar que el atacante argentino viene en racha y en Medellín anotó uno de los mejores goles del año tras rematar de mitad de cancha y ‘colgar’ a David Ospina. Una anotación que básicamente sacó a Atlético Nacional de la contienda.

Golazo de Rodrigo Contreras contra el Cúcuta

Tras ese gol y el doblete ante Nacional, Contreras volvió a la nómina titular contra Cúcuta por disposición del técnico Bustos en la dupla con Leonardo Castro y la estrategia sigue funcionando. Rodrigo se vistió de goleador y anotó el 1-0 tras una gran volea sobre el minuto 56.

🤩⚽¡QUÉ SEÑOR GOLAZO DE RODRIGO CONTRERAS! El delantero de Millonarios la baja de pecho, media vuelta y anota una joya de gol para abrir el marcador ante Cúcuta Deportivo.



📺Vive con todo #LALIGAxWIN en Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYMCj6. pic.twitter.com/lWAWd0lDF7 — Win Sports (@WinSportsTV) March 10, 2026

Celebración total ante la hinchada, la misma que cada vez más se echa al bolsillo por los goles que está marcando con Millonarios. La dupla con Leonardo Castro se fortalece cada día más y da méritos para convertirse en uno de los mejores refuerzos de la temporada.

Ya en el final del juego, Millonarios pudo finalizar con 2-0 a su favor tras el gol de Beckham David Castro, que es suficiente para escalar en la tabla de posiciones y acercarse al grupo de clasificados. Radamel Falcao García estuvo desde el palco y se espera que haya rotación en próximos partidos del embajador.