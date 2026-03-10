Deportes

Confirman el estado de Radamel Falcao y el tiempo que estará por fuera de las canchas

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, reveló el estado médico del delantero y cuándo volvería a estar disponible.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
10 de marzo de 2026, 9:18 a. m.
Falcao García permanece fuera de las convocatorias de Millonarios para la disputa de Liga BetPlay.
Falcao García permanece fuera de las convocatorias de Millonarios para la disputa de Liga BetPlay. Foto: Colprensa

El presente de Radamel Falcao, delantero de Millonarios y uno de los futbolistas más destacados de la historia colombiana, sigue siendo una incógnita.

El dato de Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios, que ilusiona a los hinchas embajadores. ¿Borrará a Falcao?

La lesión que sufrió a mediados de febrero cuando se enfrentaron a Llaneros lo ha tenido alejado de las canchas y ha comenzado a generar rumores e inquietudes entre la hinchada que, aunque respeta al jugador, ha comenzado a manifestar su disgusto con el delantero.

Si bien el tigre estuvo entre los convocados para enfrentar a Nacional en el duelo por Copa Sudamericana, no participó del juego y vio desde el banco de suplentes la majestuosa actuación de Rodrigo Contreras, quien con goles ha ido echándose la hinchada al bolsillo.

¿Cuándo vuelve a jugar Falcao con Millonarios?

Al clausurar el encuentro en el que Millonarios derrotó al Cúcuta 2-0, el técnico embajador, Fabián Bustos, participó en la habitual rueda de prensa y allí dio detalles sobre el estado físico de Falcao.

Deportes

Esto cuesta Rodrigo Contreras: Millonarios tendrá que pagar dineral si lo desea comprar

Deportes

¿Qué pasó con las futbolistas iraníes que no cantaron el himno y fueron acusadas de traición? Donald Trump intervino

Deportes

Real Madrid vs. Manchester City: hora y canal para la ida de octavos de final en Champions League

Deportes

Pibe Valderrama relató grave intimidad de Jhon Jáder Durán en Selección Colombia: “Se sacó”

Deportes

Junior vs. Nacional: la vez que los ‘tiburones’ celebraron una estrella falsa y más curiosidades de este duelo

Deportes

Tabla de posiciones de Liga BetPlay: América dio paso al nuevo líder; Millonarios repuntó

Deportes

El dato de Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios, que ilusiona a los hinchas embajadores. ¿Borrará a Falcao?

Deportes

Pasto vs. Millonarios hoy con Falcao: posibles formaciones, bajas y últimas noticias de la fecha 3

Gente

Lorelei Tarón emociona a los hinchas de Millonarios con su regreso: “Vamos Millos, te super hemos extrañado”

Deportes

Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

El entrenador destacó la importancia del tigre para el club y lo que puede entregar desde el lugar donde le toque afrontar los encuentros; además, indicó cuál es el problema que tiene el delantero y cuánto tiempo estaría por fuera de las canchas.

James Rodríguez revela la fecha exacta en la que jugará por primera vez en 2026 de forma oficial: no es en Estados Unidos
Falcao García está entre los convocados para la serie entre Nacional y Millonarios.
Falcao García estuvo entre los convocados para la serie entre Nacional y Millonarios. Foto: Prensa Millonarios

“Rada, en ese esfuerzo tan profesional que quería estar y sumar al grupo y darnos minutos de calidad, cuando le toca hizo un esfuerzo y se resintió. No es una lesión grande, no es algo complicado, pero seguramente entre 6 y 10 días no lo tendremos”, dijo el entrenador embajador.

El técnico indicó que “apenas esté para jugar va a estar apoyando y sumando con los chicos” y reveló que Falcao estuvo entre los llamados para el duelo contra Nacional por Copa Sudamericana, pero que él sabía que no iba a jugar.

“Fue una decisión con él, porque lo llevamos también a Medellín. Él sabía que no iba a entrar porque estaba con una sensación, pero quería estar a la par de los compañeros, quería apoyar, quería empujar”, agregó Bustos.

Para finalizar, señaló la importancia del delantero en el entorno anímico y destacó el peso que desde el plano emocional tiene en sus compañeros.

Tabla de posiciones de Liga BetPlay: América dio paso al nuevo líder; Millonarios repuntó
Radamel Falcao García llegó al inicio de marzo y Copa Sudamericana entre algodones
Falcao estará entre 6 y 10 días por fuera de las canchas. Foto: @MillosFCoficial

“Son como esos líderes, como Maca, Andrés o Jorge, los más grandes, que siempre quieren sumar desde la banca, desde afuera o jugando, y fue eso. Hicieron unas imágenes donde aparece que tiene una pequeña distensión, pero no en el mismo lugar donde tuvo la última lesión”, sentenció el entrenador.