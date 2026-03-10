El presente de Radamel Falcao, delantero de Millonarios y uno de los futbolistas más destacados de la historia colombiana, sigue siendo una incógnita.
El Profe Bustos sobre Falcao:
"Lo llevamos a Medellín, pero él sabía que no iba a entrar"
"Tiene una pequeña distensión"
"Estará fuera entre 7 a 10 días" pic.twitter.com/yaoXMovEUA
La lesión que sufrió a mediados de febrero cuando se enfrentaron a Llaneros lo ha tenido alejado de las canchas y ha comenzado a generar rumores e inquietudes entre la hinchada que, aunque respeta al jugador, ha comenzado a manifestar su disgusto con el delantero.
Si bien el tigre estuvo entre los convocados para enfrentar a Nacional en el duelo por Copa Sudamericana, no participó del juego y vio desde el banco de suplentes la majestuosa actuación de Rodrigo Contreras, quien con goles ha ido echándose la hinchada al bolsillo.
¿Cuándo vuelve a jugar Falcao con Millonarios?
Al clausurar el encuentro en el que Millonarios derrotó al Cúcuta 2-0, el técnico embajador, Fabián Bustos, participó en la habitual rueda de prensa y allí dio detalles sobre el estado físico de Falcao.
El entrenador destacó la importancia del tigre para el club y lo que puede entregar desde el lugar donde le toque afrontar los encuentros; además, indicó cuál es el problema que tiene el delantero y cuánto tiempo estaría por fuera de las canchas.
“Rada, en ese esfuerzo tan profesional que quería estar y sumar al grupo y darnos minutos de calidad, cuando le toca hizo un esfuerzo y se resintió. No es una lesión grande, no es algo complicado, pero seguramente entre 6 y 10 días no lo tendremos”, dijo el entrenador embajador.
El técnico indicó que “apenas esté para jugar va a estar apoyando y sumando con los chicos” y reveló que Falcao estuvo entre los llamados para el duelo contra Nacional por Copa Sudamericana, pero que él sabía que no iba a jugar.
“Fue una decisión con él, porque lo llevamos también a Medellín. Él sabía que no iba a entrar porque estaba con una sensación, pero quería estar a la par de los compañeros, quería apoyar, quería empujar”, agregó Bustos.
Para finalizar, señaló la importancia del delantero en el entorno anímico y destacó el peso que desde el plano emocional tiene en sus compañeros.
“Son como esos líderes, como Maca, Andrés o Jorge, los más grandes, que siempre quieren sumar desde la banca, desde afuera o jugando, y fue eso. Hicieron unas imágenes donde aparece que tiene una pequeña distensión, pero no en el mismo lugar donde tuvo la última lesión”, sentenció el entrenador.