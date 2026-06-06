Néstor Lorenzo dijo hasta dónde quiere llevar a Colombia en el Mundial: destapó ambición que tiene

La Selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos para enfrentar a Jordania, que será el último partido antes del debut en el Mundial 2026. En el marco de este encuentro, Néstor Lorenzo habló y dejó varias ‘perlas’.

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El estratega argentino se refirió a cuál es el objetivo en la Copa del Mundo, ya que en los últimos días se ha discutido si la Tricolor es una de las llamadas a pelear el título. "La aspiración nuestra es llegar al último día con posibilidades en la competencia, es decir, de llegar a la final“, dijo.

“Sabemos que tenemos que pelearlo partido a partido y bueno, empezaremos ahora con Jordania y así consecutivamente, como decía el gran Mostaza Merlo“, añadió.

De esta forma, dejó en claro que el cuerpo técnico y los jugadores tienen la ambición de ganar el torneo por primera vez y traer la copa a casa.

Néstor Lorenzo entrenando a la Selección Colombia previo al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Por otra parte, el entrenador también explicó el motivo por el que Jordania es el último rival antes de iniciar el Mundial. “Tenemos que asumir, que si queremos llegar lejos como queremos, tenemos que mejorar, por más de que vayamos partido a partido“, manifestó.

“Ni una derrota, ni una victoria marca el futuro, pero bueno, para ganar confianza que es importante en este tipo de torneos, sería importante hacer un buen partido y ganar“, expresó.

En ese sentido, indicó que Jordania es un equipo muy parecido a Uzbekistán en cuanto a su módulo de juego. Por lo mismo, el encuentro puede ayudar a recrear lo que será ese partido del próximo 17 de junio en México.

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Además, destacó que Los Valientes estarán en la Copa del Mundo, por lo que será una muy buena preparación para los jugadores colombianos.

“Yo quiero ver a Colombia, encontrar los caminos que nos lleven a la victoria; ese es el desafío en particular que tiene este partido“, dijo.

Sobre lo que será el trabajo en el Mundial, Lorenzo precisó que más allá de que le gustaría tener el funcionamiento “perfecto” desde el inicio, es consciente que esto se va a ir logrando partido a partido, tal y como ha sucedido en otras oportunidades.

Jugadores de la Selección Colombia celebran tras la victoria sobre Costa Rica. Foto: Guillermo Torres

Por lo mismo, enfatizó en la necesidad de ir gestionando el grupo, reconocer los fallos que puedan existir e ir corrigiéndolos sobre el camino. "El campeón se va formando en la competencia“, señaló.

“Pienso que tenemos talento, jugadores que están dispuestos, están unidos, pero tenemos que ir creciendo en la competencia“, complementó.

El partido entre Colombia y Jordania se disputará este domingo, 7 de junio, en San Diego y después de esto, Néstor Lorenzo y el equipo comenzarán a pensar en el debut frente a Uzbekistán por el por la primera fecha del grupo K.