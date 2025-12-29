Tecnología

Informé destapó los métodos preferidos de los hackers para atacar celulares Android y iPhone

Millones de teléfonos sin actualizaciones continúan expuestos a fallas de seguridad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

29 de diciembre de 2025, 11:51 p. m.
Estudio reciente alertó sobre el aumento de ataques dirigidos a los teléfonos móviles
Estudio reciente alertó sobre el aumento de ataques dirigidos a los teléfonos móviles Foto: Getty Images

Los celulares son una extensión de la vida cotidiana, pues almacenan conversaciones, fotos, contraseñas y hasta información bancaria.

Un reciente informe de la agencia Zimperium, publicado en StatCounter, encendió las alertas al revelar cuáles son las tácticas más frecuentes que utilizan los hackers para atacar celulares Android y iPhone, aprovechando descuidos comunes de los usuarios y fallas que suelen pasar desapercibidas.

Android, el sistema más expuesto por celulares antiguos y ‘apps’ fuera de control

“Las principales amenazas para Android son las aplicaciones maliciosas distribuidas mediante descargas laterales y el mishing/ingeniería social”, indica el comunicado.

En el ecosistema Android, los ataques suelen encontrar terreno fértil en dos factores muy comunes: teléfonos que ya cumplieron su ciclo de vida y aplicaciones instaladas desde fuentes externas.

Tecnología

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Tecnología

La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía

Tecnología

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

Tecnología

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Tecnología

Expertos alertaron sobre los ataques con IA en 2025 que “pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año”

Tecnología

Jeff Bezos lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: estos son los empleos que estarían en riesgo de desaparecer

Tecnología

¿Apagar o reiniciar el PC?: esta es la opción que recomiendan usar en casos de emergencia

Tecnología

Adiós WhatsApp: la app dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero

Tecnología

Antes de viajar, haga estos ajustes en su celular para ahorrar datos móviles y evitar gastos innecesarios

Tecnología

La estafa silenciosa con la que delincuentes pueden activar la cámara de sus dispositivos y espiarlo sin que usted lo note

Mensajes engañosos siguen siendo una vía rápida para comprometer teléfonos Android.
El uso de celulares antiguos continúa facilitando el acceso de atacantes a información privada. Foto: Getty Images

Muchos usuarios continúan utilizando equipos que dejaron de recibir actualizaciones hace años, lo que abre grietas que pueden ser aprovechadas para tomar el control del dispositivo o acceder a su información. A esto se suma la costumbre de descargar aplicaciones por fuera de las tiendas oficiales. Aunque algunas prometen funciones extra o versiones gratuitas de servicios populares, en realidad pueden esconder programas diseñados para espiar, robar datos o redirigir al usuario a sitios fraudulentos.

Los engaños por mensajes de texto también siguen siendo una de las trampas más efectivas: alertas falsas que invitan a hacer clic de inmediato y terminan llevando a páginas creadas para capturar información personal o instalar software dañino sin que la víctima lo note.

Expertos alertaron sobre los ataques con IA en 2025 que “pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año”

iPhone tampoco está a salvo: redes abiertas y mensajes falsos lideran los riesgos

“El 54 % de todas las amenazas para iOS se basan en ataques de intermediario (Mishing) y el 39,8 % son amenazas de red (ataques de intermediario)”, comparte el informe.

Aunque iOS es percibido como un sistema más cerrado, los ataques no desaparecen; en muchos casos, el problema no está en el celular en sí, sino en el entorno en el que se usa.

Conectar el celular a redes wifi abiertas, desconocidas o poco confiables puede permitir que terceros obtengan información del dispositivo, desde contraseñas hasta datos privados.

Aplazar las actualizaciones del sistema incrementa la exposición a fallas de seguridad.
Conectarse a redes wifi abiertas sigue siendo una de las mayores amenazas para los dispositivos iOS. Foto: Getty Images

Una de las advertencias señaladas se basa en postergar las actualizaciones de los celulares: “Las amenazas más críticas dirigidas a dispositivos iOS incluyen el jailbreaking y la manipulación del sistema, que comprometen la integridad del sistema operativo. Esto se agrava por el riesgo significativo que supone no aplicar actualizaciones esenciales del sistema operativo que solucionen vulnerabilidades conocidas”.

A esto se suma el crecimiento de enlaces engañosos enviados por mensajes o correos que imitan comunicaciones reales. Al tocarlos, el usuario es dirigido a páginas falsas que buscan robar datos o instalar aplicaciones con comportamientos sospechosos, un riesgo que antes era más común en otros sistemas, pero que hoy también afecta a los usuarios de Apple.

Más de Tecnología

Para Bill Gates, existen áreas del conocimiento donde la tecnología aún no puede reemplazar al ser humano.

Las tres carreras universitarias que, según Bill Gates, al ejercer no serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Mensajes falsos siguen siendo una de las principales trampas para robar datos desde celulares.

Informé destapó los métodos preferidos de los hackers para atacar celulares Android y iPhone

La transición hacia hogares sostenibles ya no es una visión lejana.

La nueva tecnología que podría reemplazar a los paneles solares y reducir drásticamente el consumo de energía

El final de 2025 marcará la última fecha de uso de WhatsApp en ciertos modelos antiguos.

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

El atardecer es efímero, pero con una técnica adecuada, se puede inmortalizar en una foto impresionante.

Los trucos efectivos para tomar fotos con su celular y capturar cada destino como un profesional

Especialistas en seguridad detectaron estafas cada vez más creíbles gracias al uso de herramientas de IA.

Expertos alertaron sobre los ataques con IA en 2025 que “pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año”

.

Jeff Bezos lanzó advertencia sobre la inteligencia artificial: estos son los empleos que estarían en riesgo de desaparecer

La falta de rendimiento en un pc puede afectar la productividad de los usuarios.

¿Apagar o reiniciar el PC?: esta es la opción que recomiendan usar en casos de emergencia

Gmail es una aplicación de correo electrónico.

¿Año nuevo, correo nuevo? El importante cambio que llega a partir del 1 de enero en Gmail

La aplicación dejará de funcionar en varios modelos de iPhone y Android.

Adiós WhatsApp: la app dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero

Noticias Destacadas