Símbolos en los puertos USB: para qué sirven y por qué es importante tenerlos en cuenta al conectar dispositivos

Conocer los símbolos que acompañan a los puertos USB es fundamental para identificar sus funciones y aprovechar al máximo sus capacidades.

30 de diciembre de 2025, 3:32 p. m.
Los puertos USB cumplen un papel fundamental en el funcionamiento de los dispositivos modernos.
Foto: Getty Images

Entre las herramientas tecnológicas más utilizadas en la actualidad se encuentran los puertos USB, cuya función principal es facilitar el intercambio de información entre dispositivos. Gracias a esta tecnología, es posible conectar memorias, discos duros externos, cámaras, impresoras, teclados y celulares para transferir archivos como fotos, videos, documentos o música de manera rápida y sencilla.

Además de la transferencia de datos, los puertos USB cumplen un papel fundamental en la carga de baterías. Teléfonos móviles, audífonos inalámbricos, relojes inteligentes, tablets y otros accesorios dependen de este tipo de conexión para recargarse, lo que los convierte en un estándar indispensable en el día a día.

Al mismo tiempo, una de sus principales ventajas es la compatibilidad casi universal, ya que la mayoría de los sistemas operativos reconocen automáticamente los dispositivos conectados sin necesidad de instalar programas adicionales. A esto se suma su diseño práctico, que permite conectar y desconectar equipos sin apagar el dispositivo, lo que aporta mayor comodidad y seguridad al usuario.

Puede presentarse desde fallas en el cable o el puerto hasta errores en el sistema del teléfono móvil.
Los puertos USB sirven para cargar equipos electrónicos. Foto: Getty Images

Sin embargo, a pesar de ser un estándar ampliamente utilizado, muchas veces se pasan por alto los símbolos que acompañan a los puertos USB. Estos no son simples elementos decorativos, sino que cumplen una función clave. Los fabricantes los incluyen para indicar las características y capacidades de cada uno, lo que ayuda a usar los cables adecuados y a aprovechar al máximo sus funciones.

¿Apagar o reiniciar el PC?: esta es la opción que recomiendan usar en casos de emergencia

De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, los símbolos presentes en los puertos USB permiten identificar aspectos como la velocidad de transferencia de datos, la capacidad de carga y otras funciones específicas.

Por ejemplo, el USB 2.0, representado por el símbolo del tridente, es el más lento, con una velocidad de hasta 480 Mbps y una carga básica. El USB 3.0, identificado como “SS” (SuperSpeed), alcanza los 5 Gbps, mientras que el USB 3.1 (SS 10) puede llegar a los 10 Gbps.

En versiones más avanzadas, como USB 3.2, las velocidades pueden alcanzar los 20 o incluso 40 Gbps, además de ofrecer potencias de carga de hasta 100 W o 240 W. Por su parte, los puertos Thunderbolt 3 o 4, reconocibles por el símbolo del rayo, permiten transferencias de hasta 40 Gbps y una potencia de carga de 100 W. Otros íconos también pueden indicar funciones adicionales, como carga rápida o salida de video mediante DisplayPort.

El televisor tiene un puerto USB que es poco aprovechado por los usuarios.
Los puertos USB son clave para aprovechar al máximo los dispositivos. Foto: Getty Images

Aunque el uso de cables o dispositivos no compatibles no suele causar daños en los equipos, sí puede limitar su rendimiento, reduciendo la velocidad de transferencia o la potencia de carga. Por esta razón, conocer el significado de los símbolos de los puertos USB resulta clave para sacar el máximo provecho de esta tecnología y evitar inconvenientes al conectar celulares, discos externos u otros periféricos.

