Verifique si le pegó al gordo: estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 27 de diciembre

El Dorado, El Paisita y La Caribeña son tres de las loterías más importantes del país, dado que sus sorteos se han vuelto tradicionales y han logrado gran acogida en el público. Hoy volvieron a captar la atención de miles de apostadores tras la realización de sus más recientes sorteos, cuyos resultados ya están siendo publicados.

Por su parte, El Dorado fue la primera lotería que jugó, abriendo la jornada con la publicación de sus resultados ganadores, generando una gran expectativa en los compradores de este juego. Si usted participó del sorteo, tenga en cuenta aquí la combinación ganadora.

Dorado Día

Premio mayor : 3597.

La Quinta: 4.

Dorado Tarde

Premio mayor : (Pendiente).

La Quinta: (Pendiente.

Luego de ello, la lotería El Paisita dio a conocer los números correspondientes a su sorteo, uno de los más esperados debido a su arraigo regional y a la amplia participación que convoca.

Paisita Día

Premio mayor : 0714.

La Quinta: 8.

Paisita Noche

Premio mayor : (Pendiente).

Animal: (Pendiente).

Finalmente queda el caso de La Caribeña. Aquí los resultados fueron publicados de manera oficial en sus horarios habituales de las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., lo que permitió a los jugadores comprobar si la suerte estuvo de su lado. Este sorteo mantiene una alta expectativa, especialmente en la región Caribe.

Caribeña Día

Premio mayor : (Pendiente.

La Quinta: (Pendiente).

Caribeña Noche