¿Apagar o reiniciar el PC?: esta es la opción que recomiendan usar en casos de emergencia

El congelamiento repentino de un computador se ha convertido en una de las situaciones que más frustración genera entre los usuarios.

Redacción Tecnología
29 de diciembre de 2025, 7:59 p. m.
La falta de rendimiento en un pc puede afectar la productividad de los usuarios.
La falta de rendimiento en un pc puede afectar la productividad de los usuarios. Foto: Getty Images

Una de las situaciones que más frustración genera es cuando se está trabajando, estudiando o realizando alguna actividad importante en el PC y, de manera repentina, el sistema se congela y deja de responder, afectando las labores cotidianas. Este tipo de fallos puede deberse a diversas razones.

De acuerdo con el portal especializado hardzone.es, el congelamiento suele indicar que el sistema operativo no logra procesar correctamente las tareas en ejecución. Entre las causas más comunes se encuentran la falta de memoria RAM, el uso excesivo del procesador, errores de software, controladores desactualizados o incluso fallas en el disco duro.

En algunos casos, el problema aparece al abrir programas pesados o al mantener demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Cuando el ordenador presenta errores, bajo rendimiento o se queda completamente bloqueado, reiniciarlo suele ser la solución más rápida e inmediata.

El computador se puede ralentizar con el tiempo por falta de almacenamiento.
El computador se puede ralentizar con el tiempo por falta de almacenamiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque lo habitual es hacerlo desde el ‘Menú de Inicio’ o mediante el botón físico del equipo, Windows 11 ofrece métodos alternativos pensados para situaciones más complejas, como fallos críticos o bloqueos que impiden utilizar las opciones convencionales. Por ello, resulta importante conocer estas alternativas.

Los seis ajustes que debería hacer en su celular antes de 2026 si quiere protegerlo de sofisticados ciberataques

Según Computer Hoy, una de las funciones más destacadas es el reinicio de emergencia, una herramienta poco conocida diseñada para momentos críticos, cuando el teclado, el mouse o las aplicaciones dejan de responder. Para activarla, es necesario presionar “Ctrl + Alt + Del”, mantener pulsada la tecla “Ctrl” y hacer clic en el botón de encendido que aparece en pantalla.

Este método reinicia el sistema de forma inmediata, lo que puede provocar la pérdida de trabajos no guardados. Por esta razón, Microsoft recomienda utilizarlo únicamente como último recurso.

En definitiva, el reinicio de emergencia de Windows es una herramienta pensada para situaciones extremas, cuando el sistema queda completamente bloqueado y no existe otra forma de recuperar el control. Usarlo de manera responsable puede ahorrar tiempo y evitar problemas mayores, pero siempre debe considerarse la última opción disponible.

Una de las principales causas del bajo rendimiento es la falta de espacio en el disco duro.
Una de las principales causas del bajo rendimiento es la falta de espacio en el disco duro. Foto: Getty Images

Casos en los que no se recomienda su uso:

  • Cuando el sistema aún responde y permite un reinicio normal.
  • Si hay documentos importantes sin guardar, ya que podrían perderse.
  • Para reinicios rutinarios o como método habitual.

Pantalla negra, errores del sistema, bloqueos constantes o procesos que consumen todos los recursos del equipo pueden impedir un cierre normal. En estos casos puntuales, este tipo de reinicio puede ayudar a restaurar la estabilidad del sistema.

Noticias Destacadas