Millonarios vive días de definiciones y el momento es crucial en la temporada. El equipo azul corre muchos riesgos en Liga BetPlay y sobrevive en la Copa Sudamericana bajo la dirección técnica del entrenador argentino Fabián Bustos. El panorama no es del todo positivo y la derrota ante América de Cali lo dejó al borde del abismo.

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Millonarios se presentó al clásico ante América de Cali luego de ganar de forma agónica contra Boston River de Uruguay. Un gol de Carlos Darwin Quintero le permitió el respiro al embajador y así obtener el 1-0 final. Un resultado alentador para potenciar el proceso de Fabián Bustos con el equipo azul.

Por otra parte, se tuvo que presentar ante el gigante vallecaucano en el Pascual Guerrero de Cali, pero las cosas le salieron mal. Un doloroso 3-1 fue el marcador que le aleja de las posibilidades de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay. El máximo nivel que se vio ante Atlético Nacional en dos partidos desapareció y hoy Millonarios sufre para seguir con vida en el FPC.

Fabián Bustos director técnico de Millonarios durante su primer partido en la Liga Colombiana. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

El proceso deportivo aún no toma forma y muchos hinchas en las redes sociales tienen las listas de jugadores a salir para el segundo semestre. Por otra parte, Fabián Bustos trabaja en sus modelos tácticos para reforzar la idea de juego. La línea de cinco, con tres volantes y dos delanteros, parece ser su bandera para arrancar.

Las cosas se complican por lo que dicen desde Perú, pues Universitario de Lima busca entrenador tras los malos resultados de Javier Rabanal. Este joven entrenador tiene pactada su salida del gigante peruano, aunque todavía hay una serie de liquidaciones y temas contractuales a solucionar con la entidad deportiva.

Fabián Bustos suena en Universitario

Inmediatamente, la mira de Universitario se coloca en Fabián Bustos, un viejo conocido del equipo ‘crema’ con el que dominó la Liga de Perú al obtener el Clausura y Apertura en el 2024. Un periodista muy cercano a Universitario expuso el nombre del actual DT de Millonarios como una gran posibilidad.

En el programa ‘L1 Max’, el periodista Gustavo Peralta reveló cómo avanzan las charlas con el entrenador y una respuesta de Fabián Bustos al primer intento por tenerlo de vuelta en Lima.

“El técnico que Universitario considera como la mejor opción, el ideal para sacar adelante este proyecto, es Fabián Bustos”, dijo Peralta, quien agregó que en Millonarios ya tienen conocimiento de lo que está pasando.

"Fabián Bustos es el principal candidato para dirigir a Universitario de Perú, Ricardo Gareca es el segundo en carpeta, el tres es Pablo Peirano y el cuarto Juan Reynoso; allá hacen las siguientes cuentas: si Millonarios no gana el jueves y queda eliminado, ellos van a esperar a… pic.twitter.com/cHmTmSmkzp — Win Sports (@WinSportsTV) April 21, 2026

“En Millonarios se enteraron de esto y conversaron con el entorno del técnico. Hay una valoración importante por parte de la directiva y de la dirección deportiva para Fabián Bustos”, expresó el periodista peruano.

Primera respuesta de Fabián Bustos

“Según me cuentan desde su entorno, a Bustos le encantaría, pero hay un respeto por lo que está haciendo (en Millonarios), y no quiere cometer el mismo error que cometió en la U”, dijo Peralta, quien citó el caso de 2025, cuando salió de Universitario y firmó con Olimpia de Paraguay, donde le fue mal.

“Si en dos semanas la U no contrata técnico, y a Bustos no se le dan los resultados en Millonarios, podrían volver a hablar”, sentenció el comunicador.