Todo está listo. La Copa Sudamericana enciende motores con la fase de grupos y Millonarios estaba ubicado en el bombo 2 del sorteo, donde ya le anticipaba que tenía que verse las caras con al menos una potencia brasileña o de Argentina. El equipo azul tendrá que ir a Brasil, Uruguay y Chile para intentar mantenerse en competencia.

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Millonarios es conocido en el continente, pero carga en sus espaldas la deuda de mejores presentaciones a nivel internacional. El equipo de Bogotá vuelve por todo lo alto a un torneo internacional tras eliminar a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana, en uno de los compromisos más esperados de la temporada y lo destruyó con tres goles en el Atanasio Girardot de Medellín. Es un triunfo que le da aire e inspiración para superar la fase de grupos.

Los dirigidos por Fabián Bustos ven mejoras en su juego y dan confianza en la hinchada. Millonarios cambió de entrenador en el momento más indicado posible, le hizo frente al favorito Atlético Nacional y ahora repunta en la tabla de posiciones de la Liga Betplay para intentar meterse en los playoffs y luchar por una nueva estrella.

Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Foto: Oficial Millonarios

Son los dos objetivos de la temporada para Millonarios y por eso el técnico Bustos ya trabaja en la mejor optimización posible para no fallar en la rotación de nómina. Apenas pase la Semana Santa, comenzará el viaje continental hacia el sueño de la Sudamericana, que ya tiene en sus vitrinas su rival de patio, Santa Fe.

Grupo C

Sao Paulo

Millonarios

Boston River (Uruguay)

O’Higgins (Chile)

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali

Tigre (Argentina)

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

Grupo B

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud Las Piedras (Uruguay)

Grupo D

Santos (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

Grupo E

Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

Grupo F

Gremio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Deportivo Riestra (Argentina)

Grupo G

Olimpia (Paraguay)

Vasco da Gama (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

Grupo H

River Plate (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Blooming (Bolivia)

Carabobo (Venezuela)

De esta manera, se configura el nuevo objetivo de Millonarios en este año, además del título en la Liga Betplay, que le ha sido esquivo desde el 2023. El técnico Bustos no puede fallar en ninguno de los dos frentes. Por ahora, en el rentado local, se mantiene en la novena posición y busca la clasificación.