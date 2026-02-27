Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Once Caldas goleó a Boyacá Chicó y movió la parte alta

Continúa la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-1. Este viernes, 27 de febrero, Once Caldas goleó por 3-0 a Boyacá Chicó en el estadio Palogrande de Manizales. Una goleada del blanco blanco que mueve la jornada.

De hecho, sigue la tendencia de las goleadas. El pasado jueves, 26 de febrero, Millonarios vapuleó por 5-1 a Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Un triunfo albiazul que da de qué hablar.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras goleada de Once Caldas a Boyacá Chicó

La noticia está en la tabla de posiciones. Internacional de Bogotá es el líder con 17 puntos en 8 juegos, y Once Caldas se coloca segundo con 16 unidades en nueve partidos. Parcialmente, desplaza a Atlético Nacional al tercer lugar, aunque el cuadro verde tiene aún varias fechas pendientes.

Deportivo Pasto es cuarto, América de Cali quinto y Deportes Tolima sexto. Finalmente, el séptimo lugar es para el vigente campeón de Colombia, Junior de Barranquilla, y los ocho lo cierra Atlético Bucaramanga.

En cuanto a los coleros de la tabla de posiciones, Alianza FC es último y Boyacá Chicó es penúltimo tras esta derrota ante el blanco blanco de Manizales. Se movió el acumulado con miras a la mitad del todos contra todos.

Los goles en Manizales tras el Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Jefry Zapata anotó doblete y Dayro Moreno cerró con broche de oro la goleada a los 90+2′. De hecho, el histórico delantero de 40 años se convirtió en el máximo goleador del Once Caldas de Manizales con 172 anotaciones.

Dayro Moreno le anotó el 3-0 a Boyacá Chicó por la fecha 9 de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.

La celebración fue de completa felicidad para Dayro Moreno, un hombre de récords y que ya dejó un legado imborrable en el fútbol profesional colombiano. Posaba desde hace tiempo como el máximo anotador histórico del FPC, y ahora se lleva el mérito pero con el equipo de sus amores: Once Caldas.