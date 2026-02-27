Deportes

Revolcón a los derechos de TV en la Liga BetPlay: se filtró la propuesta de los clubes grandes

César Augusto Londoño dio detalles del cambio histórico que se tiene planeado para el nuevo contrato.

Redacción Deportes
27 de febrero de 2026, 2:45 p. m.
Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali comandan el proyecto
Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali comandan el proyecto

Win Sports está disfrutando de sus últimos meses como el canal autorizado para transmitir los partidos del fútbol profesional colombiano. Aunque siguen en la carrera por la renovación del contrato, tienen rivales fuertes en la contienda que no quieren dar el brazo a torcer.

La última palabra la tienen los clubes pertenecientes a la Dimayor, es decir, los 20 equipos de la Liga BetPlay y los otros 16 que juegan en el ascenso.

El problema es que hay muchos desacuerdos por la repartición de los recursos. Actualmente, se divide de manera equitativa entre los 36 clubes del FPC, algo que ha sido discutido por la dirigencia de Millonarios, Atlético Nacional y América, como los tres equipos con más hinchada.

Atlético Nacional vs. América de Cali fecha 4 de la Liga Betplay
Edwin Cardona y Tilman Palacios disputando un balón. Foto: David Jaramillo - Colprensa

Esta es la propuesta

César Augusto Londoño reveló cuál es la propuesta de los grandes, entendiendo que se aproxima una decisión final sobre los derechos de TV para 2027 en adelante.

“Los 8 clubes grandes de Colombia decidieron que los derechos de la televisión no se pueden seguir repartiendo por partes iguales. Exigirán que lo que se gane a partir del próximo contrato de TV, se divida por los indicadores internacionales que se manejan en el mundo”, indicó el reconocido periodista.

Esta propuesta se basa en que “consideran que es la única manera de poder competir en torneos Conmebol y que la mayor inversión debe tener una compensación”.

América de Cali encontró goleador: “está en la sede del club” y su firma se daría pronto

La Liga BetPlay cuenta con 20 clubes en total; sin embargo, los que más prenden televisores en Colombia son Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín. En esa bolsa también pueden entrar otros históricos como Once Caldas, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo o Atlético Bucaramanga.

“Los 8 clubes que plantean la gran rebelión en el fútbol colombiano han ganado 90 Ligas de 100 y 138 títulos sumando los internacionales”, explicó Cesar Augusto Londoño.

La idea sería ajustarse al sistema que se tiene en otros países:

  • 50 % entre todos por igual
  • 25 % por resultados
  • 25 % por audiencia televisiva

Choque de fuerzas

Los equipos grandes del fútbol colombiano buscan obtener más recursos para invertir en jugadores de categoría, mejorar sus instalaciones y apostar por un proyecto deportivo que destaque en las competencias internacionales.

Esta idea no les suena a los clubes pequeños o de menos hinchada, pues significaría ceder una ventaja económica que temen se vea reflejada en el campeonato.

La discusión se mantiene sobre la mesa con los más poderosos peleando por sus intereses y los clubes menores uniendo fuerzas para contraarrestar.

En las votaciones de la asamblea todos los votos cuentan por igual, es decir, el voto de Atlético Nacional vale lo mismo que el de Orsomarso. Eso quiere decir que la ventaja la tendrían los equipos pequeños para elegir al comprador de los derechos de TV.

