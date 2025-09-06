Críticas a Cristiano Ronaldo por feo gesto que tuvo con hincha; video es tendencia

El portugués Cristiano Ronaldo al ser uno de los mejores futbolistas de las últimas dos décadas, es la sensación a cualquier lugar que vaya. Prueba de esto fue lo que le ocurrió mientras que está concentrado con la Selección de Portugal para afrontar los duelos de la Eliminatoria Europea para el Mundial 2026.

Y es que un aficionado hizo hasta lo imposible para poder conseguir una fotografía con el astro portugués, pero sus intentos no terminaron para nada bien.

El astro portugués se encuentra concentrado con su selección para los duelos por eliminatorias para el mundial. | Foto: AFP

En un video que se hizo rápidamente viral por las redes sociales, se puede apreciar el momento preciso en el que un hincha llegó hasta donde estaba CR7, pero este recibió el rechazo por parte del delantero. Lejos de recibirlo de la mejor manera, Cristiano Ronaldo abrió con fuerza su brazo para quitárselo de encima. De inmediato llegó la seguridad y el aficionado no logró su objetivo.

Esta fuerte reacción del delantero portugués no pasó desapercibida en las redes sociales, donde se generó un fuerte debate y hasta varios usuarios criticaron el accionar del portugués.

Esta es la acción de CR7

⚠️ La reacción de CR7 con un hincha que buscaba sacarse una foto. ¿Qué opinan?pic.twitter.com/CUmgXmcUSo — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 6, 2025

“No soy fan de CR7, para mí no está ni top TEN de la historia; pero no se puede hacer juicio de valor negativo por esto; uno porque esa persona fue mal educada, le puso la cámara enfrente, ni siquiera le pidió permiso para salir en la foto. Dos, cualquiera puede tener un mal día”, esta fue una de las reacciones a la situación que vivió CR7 con el hincha.

Ronaldo cerca de romper otro récord

Este sábado, 6 de septiembre, la Selección de Portugal se midió ante Armenia por la primera fecha de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026 que se va a disputar en Norteamérica.

En dicho partido, Cristiano Ronaldo tuvo una presentación espectacular y quedó a un solo gol de romper el récord de ser el futbolista con más goles de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.

El delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita marcó un doblete y llegó a 38 goles, quedando a un solo gol del récord que ostenta Carlos Ruiz, conocido como el Pescadito, un exfutbolista guatemalteco.

Otro más. Ya van 38. El legendario récord del Pescadito Ruiz puede caer hoy. https://t.co/xdJos8ICZh — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 6, 2025