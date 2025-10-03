Deportes
¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más
¿Quiere ir al Mundial 2026? Le contamos los partidos que se van a jugar en México de cara a la cita orbital.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
El sorteo del Mundial Fifa United 2026 se llevará a cabo el viernes, 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D.C. Sin embargo, antes de que tenga desarrollo, el máximo ente del fútbol internacional ya reveló cuáles son los partidos que se jugarán en los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
Respecto a México, son tres los estadios que albergarán juegos de la Copa Mundial de la Fifa United 2026:
- Estadio Azteca - Ciudad de México (83.000 espectadores)
- Estadio Guadalajara - Jalisco (48.000 espectadores)
- Estadio Monterrey - Nuevo León (53.500 espectadores)
Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México
En el estadio Azteca
- Partido 1 (inaugural) - Grupo A - jueves, 11 de junio de 2026
- Partido 24 - Grupo K - miércoles, 17 de junio de 2026
- Partido 53 - Grupo A - miércoles, 24 de junio de 2026
- Partido 79 - Dieciseisavos de final - martes, 30 de junio de 2026
- Partido 92 - Octavos de final - domingo, 5 de julio de 2026
En el estadio de Guadalajara
- Partido 2 - Grupo A - jueves, 11 de junio de 2026
- Partido 28 - Grupo A - jueves, 18 de junio de 2026
- Partido 48 - Grupo K - martes, 23 de junio de 2026
- Partido 66 - Grupo H - viernes, 26 de junio de 2026
En el estadio de Monterrey
- Partido 12 - Grupo F - domingo, 14 de junio de 2026
- Partido 36 - Grupo F - sábado, 20 de junio de 2026
- Partido 54 - Grupo A - miércoles, 24 de junio de 2026
- Partido 75 - Dieciseisavos de final - lunes, 29 de junio de 2026
Al respecto, Fifa aclara en su web oficial: “Canadá, México y Estados Unidos tienen garantizado disputar sus tres partidos de la fase de grupos ante su público. Guadalajara, Vancouver y Seattle también han sido seleccionadas para acoger partidos de los países anfitriones durante dicha fase”.
México, como en 1970 y 1986
Otra vez México le abre sus puertas al mundo entero, tal como lo hizo en el 70′ y en el 86′. Ahora hay nuevas estrellas en el deporte balompié, pero dos de los más importantes de la historia se coronaron en ese país.
Para 1970, Brasil se coronó campeón del mundo y Pelé era su estrella. El rey salió en hombros, y desde niños hasta adultos mayores, en México, lo vieron por todo lo alto.
16 años después, en 1986, llegó el turno de Diego Armando Maradona. De su mano, Argentina ganó su segunda copa del mundo y, de hecho, el 10 albiceleste pintó en territorio mexicano el que, hasta hoy, se considera el mejor gol en la historia de los mundiales.