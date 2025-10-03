¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

El sorteo del Mundial Fifa United 2026 se llevará a cabo el viernes, 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D.C. Sin embargo, antes de que tenga desarrollo, el máximo ente del fútbol internacional ya reveló cuáles son los partidos que se jugarán en los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Respecto a México, son tres los estadios que albergarán juegos de la Copa Mundial de la Fifa United 2026:

Estadio Azteca - Ciudad de México (83.000 espectadores)

- Ciudad de México (83.000 espectadores) Estadio Guadalajara - Jalisco (48.000 espectadores)

- Jalisco (48.000 espectadores) Estadio Monterrey - Nuevo León (53.500 espectadores)

Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

En el estadio Azteca

Partido 1 (inaugural) - Grupo A - jueves, 11 de junio de 2026

Partido 24 - Grupo K - miércoles, 17 de junio de 2026

Partido 53 - Grupo A - miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 79 - Dieciseisavos de final - martes, 30 de junio de 2026

Partido 92 - Octavos de final - domingo, 5 de julio de 2026

El mítico estadio Azteca se prepara para volver a ser sede de una Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

En el estadio de Guadalajara

Partido 2 - Grupo A - jueves, 11 de junio de 2026

Partido 28 - Grupo A - jueves, 18 de junio de 2026

Partido 48 - Grupo K - martes, 23 de junio de 2026

Partido 66 - Grupo H - viernes, 26 de junio de 2026

Imagen desde adentro del estadio de Guadalajara en México. | Foto: Getty Images

En el estadio de Monterrey

Partido 12 - Grupo F - domingo, 14 de junio de 2026

Partido 36 - Grupo F - sábado, 20 de junio de 2026

Partido 54 - Grupo A - miércoles, 24 de junio de 2026

Partido 75 - Dieciseisavos de final - lunes, 29 de junio de 2026

Exterior del estadio de Monterrey, uno de los que albergará la Copa Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Al respecto, Fifa aclara en su web oficial: “Canadá, México y Estados Unidos tienen garantizado disputar sus tres partidos de la fase de grupos ante su público. Guadalajara, Vancouver y Seattle también han sido seleccionadas para acoger partidos de los países anfitriones durante dicha fase”.

México, como en 1970 y 1986

Otra vez México le abre sus puertas al mundo entero, tal como lo hizo en el 70′ y en el 86′. Ahora hay nuevas estrellas en el deporte balompié, pero dos de los más importantes de la historia se coronaron en ese país.

Para 1970, Brasil se coronó campeón del mundo y Pelé era su estrella. El rey salió en hombros, y desde niños hasta adultos mayores, en México, lo vieron por todo lo alto.