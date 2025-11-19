La impensada predicción del técnico de Nueva Zelanda sobre Colombia en el Mundial 2026: la derrota lo inspiró

Días movidos en los que la Selección Colombia dio de qué hablar en el mundo tras los amistosos contra Nueva Zelanda en Fort Lauderdale y Australia en Nueva York. El balance del técnico Néstor Lorenzo es positivo, pues cierra la gira de noviembre con dos victorias, cinco goles marcados y solo uno en contra. Desde el resultado hay un país que se ilusiona, aunque para muchos hay dudas que se podrán analizar y corregir antes de junio de 2026.

Los ojos se colocan en las palabras del técnico de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, quien lanzó una contundente y arriesgada predicción sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026.

El DT neozelandés fue testigo del nivel de la ‘Tricolor’ en el Chase Stadium de Fort Lauderdale e inmediatamente dejó un mensaje que ilusiona a unos y causa sonrisas en otros.

La Selección Colombia derrotó 2-1 a Nueva Zelanda con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero. Cuando todo estaba listo para el 1-1 definitivo, el volante de Internacional de Porto Alegre sacó la diferencia para avivar la buena racha del técnico Néstor Lorenzo. El DT Darren Bazeley puso en aprietos a la ‘Tricolor’ y estuvo cerca de un empate que hubiera sido histórico para ellos y motivo de críticas para el DT argentino.

Darren Bazeley, técnico de Nueva Zelanda. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Cuando se creía que el segundo amistoso de la Selección Colombia contra Australia iba a ser más complicado, la ecuación en los 180 minutos mostró un poco más de dificultad ante Nueva Zelanda, un rival que propuso en el ataque, se vio solvente en defensa y demostró efectividad en la transición en las líneas que hizo padecer a la ‘Tricolor’ en su firme idea de táctica ofensiva.

La predicción del DT de Nueva Zelanda

En la rueda de prensa tras la derrota en el Chase Stadium, Darren Bazeley lanzó una predicción y un mar de elogios sobre la Selección Colombia. En sus palabras, el entrenador, de forma repetitiva, aseguró que el equipo de Lorenzo tiene “buenos jugadores”, avanza con un gran nivel deportivo y que podría sorprender en el Mundial 2026.

“Para nosotros, mantenernos en el partido con tanta gente en un partido importante, empatar y estar 1-1 en el minuto 88, creo que probablemente querrán algo más. Colombia tiene buenos jugadores, son un buen equipo. Les irá bien en el Mundial. Tienen muy buenos jugadores. Luis Díaz, muchos buenos jugadores, jugadores que entraron al campo que son buenos”, dijo el técnico de Nueva Zelanda, prediciendo que hará un buen papel en la Copa Mundo.