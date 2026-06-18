Mientras Colombia baja a 42 horas, este país ya prueba semanas laborales de cuatro días

A nivel mundial se ha empezado a evidenciar una tendencia común en materia laboral y es la reducción de la jornada de trabajo como parte de reformas orientadas a mejorar la calidad de vida de los empleados y fortalecer la productividad.

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Este fenómeno ha cobrado fuerza en distintos países durante los últimos años, impulsando cambios que contrastan con las extensas jornadas que caracterizaron otras épocas. Durante la Revolución Industrial, por ejemplo, los trabajadores podían cumplir jornadas de hasta 14 horas diarias, lo que equivalía a cerca de 84 horas semanales.

Colombia hace parte de esta tendencia. Desde la aprobación de la Ley 2101 de 2021, el país ha venido reduciendo de manera gradual la jornada laboral semanal. El proceso culminará en julio de este año, cuando el límite quede establecido en 42 horas semanales, convirtiéndose en una de las jornadas más bajas de la región.

Sin embargo, uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Alemania, donde se han desarrollado iniciativas para disminuir aún más el tiempo de trabajo.

Según Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en el mundo laboran 43.9 horas semanales en promedio. Foto: Getty Images

En ese país se llevó a cabo un experimento que implementó una semana laboral de 40 horas distribuidas en cuatro días, una medida que ha sido observada con interés por expertos y empresas que buscan nuevas formas de organización laboral.

La iniciativa se convirtió en uno de los proyectos más representativos dentro de la discusión internacional sobre la reducción de la jornada laboral, especialmente porque permitió evaluar de manera práctica los efectos de este modelo en distintas compañías y sectores económicos.

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Un estudio realizado por la Universidad de Münster y la consultora Intraprenör concluyó que el 70 % de las empresas alemanas mantuvo horarios reducidos tras participar en una prueba piloto impulsada por la organización 4 Day Week Global durante 2023, en la que participaron cerca de 40 empresas.

Los resultados reflejaron que una parte importante de las compañías encontró beneficios suficientes para conservar las modificaciones implementadas durante el experimento, incluso después de finalizada la prueba.

La disminución de las horas de trabajo forma parte de un debate global sobre productividad y bienestar. Foto: Getty Images

No obstante, el modelo tradicional de cuatro días laborales no ha sido adoptado de forma uniforme.

Según los resultados, muchas compañías han optado por esquemas más flexibles, conocidos como reducción del tiempo de trabajo (WTR, por sus siglas en inglés), que permiten adaptar las jornadas a las necesidades de cada organización y de sus empleados.

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En cuanto a las dimensiones de bienestar, el 69 % de las empresas de Alemania reconoció una mejora considerable en el balance entre la vida personal y el trabajo, mientras que un 31 % afirmó que las condiciones laborales mejoraron.

La experiencia alemana se suma así al debate global sobre la reducción de la jornada laboral y las alternativas para equilibrar productividad, competitividad y bienestar de los trabajadores.