Travel Report 2026: El destino de América Latina elegido como el punto clave de conexión con Europa y el mundo

Panamá fortalece su papel como uno de los más destacados hubs de conectividad aérea en la región.

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Según el Travel Report 2026, desarrollado por el Mastercard Economics Institute (MEI), la capital panameña encabeza el incremento de la oferta de asientos aéreos entre los destinos latinoamericanos, consolidándose además como un eje clave para la movilidad regional y un punto de enlace fundamental entre América, Europa y otros mercados globales.

El estudio subraya que la expansión de la conectividad aérea, sumada al dinamismo del turismo y a las nuevas tendencias de movilidad de los viajeros, ha posicionado a Panamá como un actor destacado para las aerolíneas, los turistas y las compañías vinculadas al sector.

Desde el aeropuerto Tocumen de Panamá están saliendo vuelos con migrantes venezolanos que no pudieron continuar su camino a Estados Unidos Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA

Asimismo, esta ventaja competitiva contribuye al crecimiento económico del país y refuerza su relevancia como centro estratégico para la realización de negocios, eventos corporativos y actividades turísticas.

De acuerdo con el Travel Report 2026, la capital panameña se ubicó en el primer lugar en crecimiento de capacidad aérea durante la temporada de verano del hemisferio norte.

Este desempeño le permitió superar a destacados nodos de conexión internacional como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, París, São Paulo, Lisboa y Fráncfort, reafirmando su relevancia como uno de los principales centros de tránsito y enlace aéreo de América Latina.

Estas cifras evidencian el creciente protagonismo de Ciudad de Panamá dentro de la red aérea internacional, al convertirse en un punto estratégico para enlazar destinos de América Latina, el Caribe y Europa.

Aeropuerto Internacional Tocumen de Panamá Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Su ubicación privilegiada y la expansión de las operaciones aéreas han fortalecido su capacidad para canalizar un elevado flujo de pasajeros entre distintos continentes.

Detrás de este dinamismo destaca la contribución del Aeropuerto Internacional de Tocumen, una infraestructura clave para el transporte aéreo regional que se ha consolidado como uno de los complejos aeroportuarios más importantes y mejor conectados del continente.

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El análisis del Mastercard Economics Institute indica que el sector turístico latinoamericano está evolucionando hacia un modelo en el que las preferencias, decisiones y patrones de consumo de los viajeros tienen un peso cada vez mayor en la dinámica del mercado, por encima del número total de llegadas.

En este contexto, Panamá mostró un desempeño positivo durante 2025. De acuerdo con datos oficiales, el país superó los tres millones de visitantes procedentes del exterior, al registrar 3.004.266 llegadas internacionales, cifra que representó un aumento del 8,2 % en comparación con 2024.

Desde el aeropuerto de Tocumen, en la capital panameña, viajó el primer grupo de 900 migrantes repatriados a Venezuela. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA

Solo Ciudad de Panamá concentró más de 2,24 millones de esos viajeros, consolidando un crecimiento interanual del 10 %.