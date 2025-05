Mujer que habría sido violada por guardias del Inpec fue remitida a hospital en Bogotá por trabajo de parto

“A medianoche ingresó un tipo sin chaqueta (...) cuando de repente me coge del brazo, me tira al planchón y me baja el pantalón de la pijama”. La mujer intentó con gritos y empujones detenerlo, pero no lo logró: “Me empezó a gritar como un psicópata: ‘cállese, sapa’. Hay (sic) me penetra”, fue la denuncia de la propia Valdés.