Luisa Fernanda Jaramillo, treinta años asegurando sueños

Hay trayectorias que se escriben con cifras, y otras, con huellas. La de Luisa Fernanda Jaramillo Londoño pertenece a las segundas: tres décadas de liderazgo, constancia y propósito que han dejado una impronta profunda en la industria aseguradora de Colombia y América Latina. Desde sus inicios en Seguros Bolívar hasta su proyección internacional en GAMA Global, esta comunicadora social con ocho especializaciones y dos MBA, ha sido mucho más que una ejecutiva exitosa: también es mentora, pionera y puente entre generaciones.

La sonrisa franca de la CEO de Proyecta T, la empresa que creó hace ocho años, tiene detrás la energía de quien nunca ha dejado de avanzar. “Mi carrera ha sido una escuela permanente. No solo por los ascensos o los premios, sino por las personas que he formado y los equipos que han seguido creciendo. Ese, más que cualquier título, es el verdadero legado”.

Su historia comenzó en Seguros Bolívar, donde fue ocho veces convencionista, un reconocimiento de excelencia comercial y profesional que se otorga por superar metas destacadas de producción, retención o crecimiento. Tuvo siete ascensos y apoyó la apertura de operaciones internacionales. Su liderazgo se refleja en una cifra reveladora que alcanzó en esa etapa de su carrera: el 70 por ciento de los líderes que ascendían provenían de su equipo. Allí aprendió a combinar la exigencia con la empatía y la estrategia con el servicio. “Ese espacio se convirtió en una verdadera escuela de liderazgo”, recuerda.

Años más tarde, su inquietud por ir más allá la llevó a MetLife Colombia, una compañía que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Allí, en un entorno competitivo y en plena expansión del mercado de seguros de vida individual, Jaramillo ascendió seis veces hasta convertirse en vicepresidenta, un cargo que ocupó con la misma humildad con la que comenzó. Recibió el premio LIMRA hace diez años, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del seguro de vida individual en el país, y fue convencionista durante once años consecutivos en las líneas de vida individual y accidentes personales.

Luisa Jaramillo y Carlos Mitnik, presidente de Metlife | Foto: A.P.I.

“Luisa marcó una parte importante del desarrollo de MetLife en Colombia”, cuenta Carlos Mitnik, presidente de la compañía. “Contrató y desarrolló líderes, motivó el crecimiento del negocio y siempre puso al cliente primero. Lo que más destaco y admiro de ella es su capacidad de liderazgo: la gente la sigue. Siempre ha sido una líder positiva y optimista, que pone a las personas y sus sueños por delante, pero con firmeza a la hora de evaluar el negocio. Su carisma y transparencia han inspirado a mucha gente”.

Luisa Jaramillo sabe que el liderazgo no se impone, se cultiva. “Siempre he creído que un líder se mide por la calidad de las personas que deja atrás, no por la cantidad de resultados que entrega”, afirma. Esa filosofía la llevó a Proyecta T, un paso que define como “un acto de libertad y de fe”. Quería seguir contribuyendo al sector, pero desde una perspectiva distinta, más cercana a las personas y a las familias.

Ha participado en programas internacionales de liderazgo y desarrollo profesional que la conectaron con asociaciones globales como GAMA LATAM, la Asociación mundial de liderazgo en la industria aseguradora y financiera; MDRT (Million Dollar Round Table) y Asprogama, donde ha ocupado roles de liderazgo como embajadora, presidenta del capítulo GAMA Andes (Colombia–Perú) y miembro del Comité Ejecutivo. Ha recibido reconocimientos como el International Management Award Diamond, el Front Leader Award Diamond, el International Management Award Life Platino y los galardones Oro y Platino por reclutamiento y desarrollo de nuevos líderes.

Desde su rol global, Jaramillo ha contribuido a profesionalizar la asesoría financiera en la región. “En Colombia y Perú, su influencia ayuda a que los equipos comprendan los estándares internacionales y piensen estratégicamente”, explica Bonnie Goodman, CEO de GAMA Global. “Luisa tiene una capacidad única para conectar culturas, compartir conocimiento y elevar la conversación sobre liderazgo. Su autenticidad y su pasión por ayudar a otros la convierten en una referente. Es una mujer que escucha con intención, habla con claridad y lidera con el ejemplo. Inspira porque encarna los valores que enseña”.

Justamente, Gama Global reconoció a Proyecta T como una de las 250 agencias de mayor productividad en el mundo, gracias al trabajo y liderazgo de Jaramillo.

Tres décadas de transformación

“El sector ha cambiado profundamente. Los seguros de vida dejaron de ser productos centrados en fallecimiento o incapacidad para convertirse en soluciones completas: educación, planes de retiro, emprendimiento, complementos de pensión. Hoy las pólizas protegen tanto a las familias como a las empresas”, cuenta Jaramillo.

Pero si algo la define es su mirada sobre el propósito. Cuando habla de su pensión a los 40 años, no presume, enseña. “La clave es la planificación. Definir desde joven cuánto necesitas para vivir con tranquilidad y construirlo paso a paso. Hay que aprovechar la magia del interés compuesto y protegerse con seguros que respalden ese proceso. Si te lo propones a los 20, puedes lograrlo a los 40”.

Su mensaje a las mujeres es igualmente inspirador. “Tenemos dos ventajas naturales: la sensibilidad humana y la disciplina financiera. El éxito hoy no depende solo de lo técnico, sino de las habilidades blandas: empatía, comunicación, liderazgo. Las mujeres tenemos una oportunidad única de liderar con propósito. Hace unas décadas no teníamos ni voto ni propiedad; hoy tenemos voz, reconocimiento y respaldo. Es nuestra responsabilidad usarlo para construir proyectos con sentido”.

Jaramillo representa una nueva forma de liderazgo: firme, pero empático; ambicioso, pero con propósito. Una mujer que ha hecho del trabajo un acto de servicio y del éxito una plataforma para inspirar a otros.