Luisa Fernanda Jaramillo, una mujer con iniciativa que siempre busca nuevos retos

Encarna la definición de una persona enérgica: irradia vitalidad, entusiasmo, positividad. Esta caleña de familia paisa es proactiva, apasionada, motivada. Lo deja ver cuando habla y en muchas de las frases que dice: “En todo tengo iniciativa y ‘acabativa’, me aburro cuando las cosas ya están funcionando, necesito nuevos retos”; “me apasionan los proyectos grandes, no me gusta nada chiquito”.

Con ese espíritu ha forjado una carrera de cerca de 30 años en el mundo de los seguros. Los últimos ocho, como dueña de su propia empresa.

“Somos una agencia máster en Colombia, es decir, operamos como un aliado estratégico entre las compañías de seguros y los asesores comerciales que conforman nuestro canal de distribución –explica–. Nuestro enfoque está en brindar consultoría patrimonial personalizada a personas y empresas, ayudándoles a tomar decisiones para proteger y proyectar su futuro financiero”.

Ofrecen, principalmente, un seguro que ella ayudó a idear y que le encanta: además de brindar protección, permite ahorrar a largo plazo. “Al cabo de 15 o 20 años recuperas una parte de lo invertido, para mejorar tu pensión, montar un negocio o comprar un inmueble. Te da calidad de vida”.

Pero ese no es su único aporte a la transformación social del país. También ejerce como mentora. “Formamos emprendedores. Tenemos una escuela donde capacitamos e impulsamos a los asesores para que monten su propio negocio”.

Aunque es comunicadora social, se enamoró de esta industria en la universidad y una vecina le propuso vender pólizas de vida. En la entrevista de trabajo le plantearon su primer reto: concretar una venta diaria. “Y así lo hice. Iba a clase en el Externado y bajaba al centro a venderles seguros a los abogados del sector. Me aprendí las cláusulas y les daba argumentos técnicos. Por eso me iba tan bien”.

Estuvo muchos años en Seguros Bolívar y luego en AIG –que fue comprada por MetLife–, siempre ascendiendo, abriendo canales de distribución en ciudades o países, formando equipos, vendiendo nuevos productos. “Fui felizmente empleada durante 20 años”.

Como vicepresidenta del canal individual de MetLife, a cargo de un equipo de 800 personas, su objetivo profesional era ocupar un cargo regional en Argentina, pero fue eliminado. En compensación, le pagaron una maestría en Gerencia Internacional. Sin más opciones de crecimiento, tomó la decisión de crear ProyectaT.

Aunque está muy orgullosa de su negocio, aclara que su mejor proyecto ha sido su hijo, que tiene 27 años y es emprendedor. “Él fue quien me impulsó”, confiesa.