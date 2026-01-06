Atención gamers: revelan cuál sería el precio de GTA VI, el videojuego más esperado del 2026; este es su valor en pesos colombianos

La expectativa alrededor de Grand Theft Auto VI sigue creciendo y, a medida que se acerca su ventana de lanzamiento, comienzan a aparecer nuevas pistas sobre lo que los jugadores podrían encontrar en las tiendas.

Esta vez, se ha mencionado el posible precio del juego y, en la confianza de que el estreno no sufrirá más cambios en el calendario, una noticia que ya genera debate entre fanáticos y analistas de la industria.

Un lanzamiento que apunta a noviembre y un costo más alto de lo habitual

Durante un reciente episodio del pódcast de Insider Gaming, el insider Tom Henderson y su equipo compartieron la información que manejan sobre el próximo lanzamiento de Rockstar Games.

Según sus fuentes, el nuevo capítulo de la saga no tendría más aplazamientos y su llegada estaría prevista para el 19 de noviembre de 2026, una fecha que la comunidad sigue de cerca desde hace meses.

Fuentes cercanas al desarrollo apuntan a que el juego llegaría en noviembre de 2026 sin más retrasos. Foto: Rockstargames

Más allá del calendario, uno de los puntos que más llamó la atención fue el valor que tendría el juego en su versión básica; de acuerdo con las estimaciones expuestas, el precio de entrada rondaría los 80 dólares, una cifra superior a la que tradicionalmente han tenido los grandes estrenos.

Para Henderson, este aumento estaría respaldado por la magnitud del proyecto y por el impacto global que se espera en su debut, al punto de anticipar una demanda masiva que pondría a prueba incluso la infraestructura digital a nivel mundial.

En ese mismo espacio, otros integrantes del equipo señalaron que Rockstar también apostaría por ediciones especiales con contenidos adicionales; estas versiones podrían ubicarse en rangos más elevados, con precios que partirían de los 100 dólares y llegarían hasta cifras cercanas a los 300 dólares en el caso de una edición de colección pensada para los seguidores más fieles de la franquicia.

Cada vez más cerca: lanzamiento del videojuego GTA VI se haría en 2026, después de que fanáticos esperaran por bastante tiempo

¿Cuánto costaría GTA VI en Colombia y qué se sabe del estado del juego?

Al trasladar esos valores al entorno colombiano, el panorama no pasa desapercibido, teniendo en cuenta la variación del dólar y los impuestos locales:

La edición estándar podría ubicarse alrededor de los 300.000 pesos.

Las versiones con extras superarían con facilidad los 350.000 pesos

La edición más exclusiva podría rebasar el millón de pesos.

Se trata de una aproximación relacionada con los datos señalados por Herdenson; es importante tener en cuenta que el valor del videojuego puede variar.

A este escenario se suma otro rumor que ha tomado fuerza en las últimas semanas.

Según versiones atribuidas a una fuente interna del estudio, Grand Theft Auto VI ya sería completamente jugable en su estado actual.

El trabajo del equipo estaría enfocado en ajustes finales y detalles de pulido para asegurar que el producto llegue en condiciones óptimas al público.